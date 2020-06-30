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歐盟7月1日開放14國入境　台灣未入列、中國有條件解禁

國際中心詹凌瑀/綜合報導-2020-06-30 22:35:32
歐洲聯盟6月30日宣布允許入境歐盟的14國名單，台灣未列名這份「安全國家」名單。（圖／取自European Commission臉書）
歐洲聯盟今（ 30 ）日宣布允許入境歐盟的14國名單，包括阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、蒙特內哥羅、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼西亞和烏拉圭，自7月1日起生效。此份「安全國家」名單中，未見美國和台灣。

據路透社報導，若中國政府願意給來自歐盟的旅客互惠待遇，歐盟將把中國加入名單。

外交人士先前曾透露，歐盟允許入境的名單中，不包括美國、俄羅斯、巴西等疫情仍嚴峻的國家。

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