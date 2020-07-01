港版國安法充滿「中國特色」　港大法學者：全世界該小心

中國全國人大常委會在週二（ 6 月 30 ）日一致表決通過「港版國安法」，並在同日晚間由國家主席習近平簽署即刻生效。 香港大學法律學院首席講師張達明形容情況「沒有最壞，只有更壞」、「港版國安法」比他預想最差的情況還要差，法例充滿「社會主義法制」的特色，是將具中國特色的法治概念，套用至香港。
據《香港電台》（ RTHK ）報導，張達明教授在 Facebook 發文表示，「港版國安」 法律文本充滿國內社會主義法制的特色，與香港普通法的精神及法律語言大相逕庭。且超越了國內域外管轄權只適用於中國公民的概念，任何人（包括非香港永久性居民）在香港以外的行為，只要觸犯港區國安法，同屬違法，只要該人踏足香港境內，即有可能被遞捕及檢控。
「港版國安法」法第 20 條訂明，不論是否使用武力或以武力相威脅，只要行為旨在「分裂國家」或「破壞國家統一」，即屬犯法，但國際人權標準一般要求必須包括使用武力或武力威脅，才會構成分裂國家，以保障言論自由及和平集會等權利。
第 22 條訂明， 顛覆國家政權行為包括「其他非法手段」。張達明指出，「非法手段」的範圍可以非常廣闊，例如組織未經批准的集會，若被視為嚴重干擾、阻撓特區政府依法履行職能，亦有可能違反國安法。
第 42 條列明，除非法官有充足理由，相信疑犯或被告，不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋；張達明認為，此舉偏離現行制度，即除非法官有充分理由，相信有關人士有機會再犯、棄保潛逃等，否則應予保釋。
最後，張達明聚焦第 65 條，國安法法的解釋權屬於人大常委會，有別於《基本法》的 158 條，並沒有賦予香港法院自行解釋港區國安法的權利。