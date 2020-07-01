港區國安法生效 至少5個本土組織解散

（中央社記者張謙香港1日電）「港區維護國家安全法」昨天公布生效，截至目前本地至少有5個被視為「港獨」或本土主義的政治組織解散；有民主派人士形容，港區國安法是「一國兩制」的「死亡證」。港區國安法6月30日深夜公布生效，當天下午，曾主張「民主自決」的香港眾志宣布解散，而其核心成員黃之鋒、羅冠聰和周庭此前已先行宣布退出眾志。與此同時，主張「港獨」的香港民族陣線和學生動源也宣布解散香港本部及成員。香港大專學界國際事務代表團（簡稱大專代表團）昨晚也宣布解散，城大學生會外務副會長邵嵐則表示退出大專代表團。去年6月「反送中」運動爆發後，11個大專學生會組成大專代表團，由各學生會派出代表進入代表團，共同推動民間外交。大專代表團成立後，他們動員各界支持美國國會通過香港人權與民主法案，以保障香港自治權，同時致力結合香港和國際力量，逼使特區政府回應「反送中」五大訴求。另一個與大專代表團相類似的組織民間外交網絡也宣布解散，其發言人張崑陽辭任。民間外交網絡的宗旨是透過民間層面推動對外事務，促進香港成為面向世界的全球城巿，以民間外交重塑「世界香港」。張崑陽為香港大學學生，也曾擔任大專代表團發言人及浸會大學學生會副會長，公開支持本土主義，早年參加「反國教」及「占中」運動，為第一代本土派學生領袖。邵嵐和張崑陽一直被建制派視為「港獨」人物。在這些政治組織解散前，前政務司司長陳方安生和「港獨」理論先鋒陳雲根（又名陳雲）也先後宣布退出政治和社運活動。有人認為，港區國安法對泛民組織打擊頗大，令他們難以生存，有泛民人士因此譏諷它是「一國兩制」的死亡證。（編輯：繆宗翰）1090701