七一酒會致辭　林鄭讚：港版國安法是回歸後最重要發展

今日（ 7 月 1 日）是香港特區成立 23 周年，也是《港區國安法》（又稱「港版國安法」）生效的日子，香港特首林鄭月娥於回歸酒會發言時表示，港區國安法立法，是回歸來最重要發展，期間提到，過去一年是她公務員生涯嚴峻考驗時，更一度哽咽。林鄭月娥表示，港區國安法是中央政府為了完善香港維護國家主權、領土完整和安全的制度踏出歷史性的一步。她指出，過去幾個月來，外國組織及香港本地人士對港區國安立法百般詆毁和惡意攻擊，國安法的立法能夠完善一國兩制，「為香港更好融入國家發展打下牢固的基礎」。林鄭強調，港區國安法立法，是中央及香港特區關係自回歸以來最重要發展，為完善香港維護國家主權領土完整及安全制度踏出歷史一步，為香港社會早日回復穩定作出必要及時的決定。林鄭認為，港區國安法可以有效遏止極少數人危害國家安全的行為，穩定香港局面，強調人大常委在草擬法律過程中，已聽取特區政府及香港各界的意見，結合香港的具體情況，她對此表示衷心感謝。林鄭月娥致辭時難得感情流露，她提到，過去一年是她 40 年公務生涯中最嚴峻的考驗，她承受前所未有的攻擊，對香港前景深感憂慮，感謝中央對她的信任。說到這裡時，林鄭月娥雖然臉上帶著笑容，但聲音顫抖、一度哽咽。她感謝家人及朋友的愛護，及同事的支持及關懷，相信「風雨後一定會再見彩虹」，香港經歷一年政治及社會動盪，一定會否極泰來。