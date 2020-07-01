男子遭搜出港獨旗幟被捕　港版國安法通過後第一人

▲港警在銅鑼灣一帶拘捕逾30人。（圖／翻攝自「香港警察」臉書粉絲團）

▲港警在銅鑼灣一帶拘捕逾30人。（圖／翻攝自「香港警察」臉書粉絲團）

▲銅鑼灣一名男子身上被搜出港獨旗幟涉違港區國安法。（圖／翻攝自「香港警察」臉書粉絲團）

▲港版國安法上路後，港警新增一面警告旗「紫旗」。（圖／翻攝自「香港警察」臉書粉絲團）

《港區國安法》（又稱「港版國安法」）昨深夜（ 6 月 30 日）正式生效，今日（ 7 月 1 日）又逢香港回歸 23 周年，往年都會舉辦的七一遊行，今年遭警方駁回禁辦，但仍有大批港人號召走上街頭，與警方爆發衝突。一名男子被警方在其身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟，因涉嫌違反港區國安法被捕，成為國安法實施後首名被捕人士。今天下午約 1 點 10 分左右，大批香港民眾開始在銅鑼灣一帶聚集，並且於東角道一度發出衝突及混亂，警方舉起藍旗，警告民眾正參與未經批准的集結行動，要求所有人離開記利佐治街。幾分鐘後，警方再次呼籲民眾離開，並在崇光百貨外頭舉起紫旗，向民眾發出警告，告知他們的行為已觸犯港區國安法，之後有民眾遭警方制服。期間，立法會議員尹兆堅疑因以大聲公說話，被警方要求收起大聲公遭拒，雙方爆發爭執，有警員用胡椒噴霧噴向尹後將他按在地上制服，並將他雙手鎖上索帶，以涉嫌「防礙公務」拘捕帶走。此外，在場警員也要求立法會議員林卓廷離開，但林拒絕，混亂中有警員被胡椒噴霧噴中。港警之後也在「香港警察」臉書粉絲團發文，提到今天下午 1 點半左右在銅鑼灣一帶有民眾集結，其中一名男子的包包被搜出一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟，成為首位涉嫌違反港區國安法被捕人士。此外，另有一名持有一袋「青天白日滿地紅」（即中華民國國旗）的男子，被警方帶上警車，現場警員表示，該名男子持有其他人士錢包及證件，但無法解釋清楚，因涉嫌盜竊罪被捕，與持有中華民國國旗無關。港區國安法上路後，港警增加一面新的警告旗：「紫旗」。據《香港商報》報導稱，香港警方的警告旗原本有藍色、橙色、紅色和黑色，根據不同的情況會做出不同級別警告，這次新增的紫旗上頭寫著：「這是警方發出的警告。你們現在展示旗幟或橫額/叫喊口號/或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成港區國安法的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控」。香港《文匯報》指出，從 1 日凌晨開始，港警應變大隊 5,000 警力及六大總區全面戒備和候命。港警表示，若有人在今天集會遊行中揮動「港獨」旗、標語，或呼喊「港獨」口號及涉播「獨」演講，無論是明示或暗示，都會觸犯國安法，警方可以在毋須事先警告下採取執法行動。