泰國小男孩捐幹細胞救姊姊　手術前夕被診斷罹新冠肺炎

▲一名年僅五歲的泰國小男孩Jio在準備進行骨髓移植前夕被診斷出罹患新冠肺炎，他仍舊咬牙撐過疼痛的骨髓移植手術拯救姊姊一命，展現過人勇氣。（圖／翻攝自臉書）

一名年僅五歲的泰國小男孩Jio在準備進行骨髓移植前夕被診斷出罹患新冠肺炎，他仍舊咬牙撐過疼痛的骨髓移植手術拯救姊姊一命，展現過人勇氣，也成為首起在捐贈者罹患新冠肺炎情況下成功移植幹細胞的案例。





Jio的姊姊Jean天生罹患地中海型貧血，血液帶氧量不足，健康狀況每況愈下，需仰賴幹細胞移植挽救生命。在找不到其他匹配者的情況下，與她血脈相連的Jio成了最佳的捐贈者，家人於是排定在6月23日進行骨髓移植手術。不料，在手術進行前一天竟發現Jio罹患新冠肺炎，導致手術前夕Jio需配合進行隔離。儘管手術過程變得較困難，最後依舊成功在不轉介新冠肺炎病毒到姊姊身上的情況下完成了手術。



一名年僅五歲的泰國小男孩Jio在準備進行骨髓移植前夕被診斷出罹患新冠肺炎，他仍舊咬牙撐過疼痛的骨髓移植手術拯救姊姊一命，展現過人勇氣。（圖／翻攝自臉書） Jio和Jean在2018年確認基因匹配，由於找不到其他合適的捐贈者，Jio成了姊姊的「希望」。醫生Suradej Hongeng認為這應該是首例在捐贈者感染新冠肺炎的情況下完成幹細胞手術的案例，他表示，這是一個充滿未知數與不確定性的過程，期間經歷了漫長的醫療準備過程與挫折，不過最終迎來令人欣喜的結果。



