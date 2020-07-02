港國安法執行範圍牽涉全球　蓬佩奧斥北京：冒犯所有國家

《港區國安法》（港版國安法）前天（ 6 月 30 日）晚間正式生效，北京定意推行該法的決心與速度讓各界譁然，而條文除了凸顯香港自治與自由倒退之外，讓各國震驚的是內容竟然還涉及「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人在香港特別行政區以外」也不得干犯該法，等於是把全球都框進《港區國安法》的執行範圍。美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )痛批，中共此舉冒犯了所有國家，將祭出更多制裁措施。
綜合《路透社》等外媒報導，蓬佩奧在香港正式實施國安法之後，於新聞發布會上表示，美國除了對香港所有人的安全深表關切之外，該法第 38 條聲稱對於非永久居民、香港以外的範圍都適用，亦等同是粗暴的冒犯了所有的國家，連美國人亦牽扯其中。
蓬佩奧也強調，自由的香港原是世上最穩定、繁榮、充滿活力的城市之一，現在卻淪為另 1 個由共產黨統治的城市，那裡的人們將受到共產黨統治階層的壓迫，令人難以忍受。
作為回應，蓬佩奧接著提到上週五對損害香港自治自由的中共官員實施簽證限制、以及週一宣布將終止向香港出口國防設備和軍民兩用技術的措施，重申美國將繼續執行川普總統的指示，結束香港的特殊地位。
美國國務院在《港區國安法》宣布生效當天已發布聲明，譴責北京的偏執和對人民願望的恐懼，成了中共政權將香港變為一國一制的根源，在中國以威權主義大口吞噬香港的同時，美國也不會袖手旁觀，會繼續與熱愛自由的香港人民站在一起，堅定落實制裁措施。
雖然川普政府已明確表達反對香港實施國安法，但分析家憂心，川普政府採取的行動是否夠有力，因為不管是關稅、簽證和航空旅遊限制，幾乎沒有 1 種措施對美國是毫無成本的。
《路透社》並引述前美國駐港澳總領事唐偉康（ Kurt Tong ）聲明，他表示很難做出什麼應對措施，對香港或美國傷害會低於中國，提高對香港出口產品的關稅等事，並不太可能真的阻止北京，而更多「戲劇性的選擇」也不切實際，短期之內似乎是個難解的局。