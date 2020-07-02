回應國安法！英放寬港人BNO簽證權　「5+1」年申請入籍

《港區國安法》（港版國安法）正式生效實施，昨天( 7 月 1 日)大批港民憤而走上街頭，數百人被以違反該法案為由被捕，香港自治與自由正式敲響喪鐘。除了美國揚言實施更多制裁、台灣陸委會設置的「台港服務交流辦公室」正式運作以協助港人外，英國也宣布將放寬持有英國國民海外護照（ BNO ）的香港民眾簽證權，入境時限從原本的 6 個月延長為 5 年，人數不設上限；並提供 5 年後申請定居的選項，為入籍英國的申請鋪路。綜合英國媒體報導，英國外相拉布（ Dominic Raab ）當地時間 1 日在下議院表示，經過與內政部等有關部門討論，將改變現行的 BNO 規定，允許擁有 BNO 的香港人在英國居住、工作 5 年，而不受目前 6 個月的時間限制。在這 5 年過去後， BNO 持有人便能申請在英國定居（ settled status ）的身份，並在 1 年後提出入籍英國的申請。根據英國政府統計數據，截至今年 2 月底，有 349881 的港人持有 BNO ，另有約 290 萬人符合申請資格。拉布並稱，英國在 1980 年代與中國談判時，就極力爭取香港人民和平抗議、言論等自由的權利，但現在北京施行國安法已違背對香人民的承諾，英方則決定要兌現當初對香港人民的保證。英國首相強生（ Boris Johnson ）也表示，有鑑於國安法「明顯且嚴重」違反 1985 年中英聯合聲明、侵犯香港的自由， 50 年不變的承諾被改變，他也將信守承諾，為 BNO 持有人提供幫助。有關入境新規定將於未來數月內實施，細節將擇日公布。英國國民海外護照為 1980 年代的產物，允許部分香港居民雖然不再有英國公民身分，但仍能與英國保持某種聯繫，是當時為了香港前途問題而設立的 1 種特殊安排，現行規定是 BNO 持有人能在英國停留 6 個月，但不等於是英國公民，也無法使用英國公共福利資源等；而國安法的實施則改變了相關規定，為想逃離香港的人打開 1 條入籍英國的道路。