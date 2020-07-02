美疫情失業率創新高　Amazon創辦人資產卻暴漲567億美金

根據《彭博》（ Bloomberg ）報導，亞馬遜（ Amazon ）股價在週三（ 1 ）上漲 4.4% 至 2,878,7 美金，創下歷史新高。創辦人兼執行長貝佐斯（ Jeff Bezos ）貝佐斯持股占比 11%，依此計算貝佐斯的身家今年至少增加 567 億美元，總身價約 1716 億美元，坐穩彭博億萬富豪排行榜首。
《彭博》指出，貝佐斯去年因為離婚協議，放棄了自己雅馬遜所持股份的四分之一，但隨著股價上升，身價再次飆高。據「彭博億萬富翁指數」（ Bloomberg Billionaires Index ），這是他在 2018 年 9 月 4 日創下 1677 億美元後再一次破紀錄。
上半年剛結束，貝佐斯資產就大增 567 億美元，《彭博》標註貝佐斯彰顯了美國自大蕭條以來不斷擴大的貧富差距。活躍的股票市場、公開募股使得貝佐斯的財富不斷累積，另一方面又有成千上萬的人面臨失業的困境。
新型冠狀病毒疫情（ COVID-19 ）讓亞馬遜的發展可以說是風生水起，居家限制讓更多的消費者從實體店轉向網路購物。然而，亞馬遜在本週收到因疫情減薪的投訴後，宣布花費 5 億元向一線工人發放 500 美元的一次性獎金，拒絕對創辦人貝佐斯所坐擁的財富作出回應。
《 ABC News 》指出，貧富差距雖然一直是美國存在的問題，但 COVID-19 更加劇了各個層面的收入不平等，包括族裔、性別等。專家認為，疫情也導致種族之間的財富差距，讓有錢人更有錢、窮人失去工作，失業率飆高至經濟大蕭條以後的新高，至少 4500 萬沒有工作，其中失業人口又以非裔（ 16.8% ）、拉丁裔（ 17.6% ）及亞洲裔（ 15% ）為主（白人為 12.4 %）。
然而，根據華盛頓政策研究所（ Institute for Policy Studies ）透過富比士（ Forbes ）即時數據分析，在 5 月 18 日至 6 月 17 日疫情肆虐期間，614 位美國億萬富豪整體的資產卻增加了 5840 億。
紐約巴德學院（ Bard College ）利維經濟研究所主席、前希臘經濟發展部長狄米特里（ Dimitri Papadimitriou ）表示，美國最富有的那群人比一般人要來的關注股市，COVID-19 形成了一個惡性循環：疫情加劇財富不平等，不平等導致社會弱勢成為醫療體系上的弱勢，病毒傳播更廣、快速，最後疫情造成的損失將嚴重影響經濟復蘇。
根據美國疾病控制中心（ CDC ）的最新數據（ 1 日），非裔、拉丁裔的住院比例是非拉丁裔白人的 4.5 倍，而基本工人中，也以有色族群為大多數。他們的工作無法在家工作，因此更容易接觸病原。
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