印度總理莫迪帶頭禁中國APP　微博認了：已刪除官方帳號

據印度亞洲新聞國際通訊社《 ANI 》報導，印度總理莫迪（ Narendra Modi ）昨日（ 1 ）退出中國社交平台微博，自 2015 開設、名稱為「莫迪總理」的帳號已被清空，帳號發布過的 113 條微博貼文已被「手動刪除」。今日（ 2 ）微博方發佈公告，表示印度駐華大使館提出申請，要求從平台上移除認證的總理帳號，微博已按照要求，關閉了該帳號。
綜合中國、印度媒體報導，印度 6 月底以國家安全、主權、國防等為由，下令在印度網域下架微博、抖音、微信、QQ、美圖等共 59 款中國企業開啊的 App 。印度官方援引印度《訊息技術法案》內容，指出這些城市影響到國家主權和完整性，是嚴重緊迫的問題，需要立即採取措施。
中國、印度雙方在上個月於邊境地區爆發激烈衝突，據報導雙方皆有人員傷亡，而印度方面較為嚴重，兩國關係一度緊張。同時，今年爆發的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情影響中國「世界工廠」的地位，加速許多跨國企業計工廠轉移的計畫，而印度作為通訊使用大國，也被科技公司視為發展的主要市場。印度智庫 Gateway House 也層表示，印度應該抵制中國科技商品，包括阿里巴巴、百度這種「絲綢之路」計畫的一部分。
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