東京新增107例　時隔2個月再次破百、不考慮發布緊急狀態

據日本《 NHK 》報導，東京都內今日（ 2 ）新增 107 例新型冠狀病毒（ COVID-19 ）確診病例，這是黃金週連續假期（ 5 月 2 日）、解除緊急事態宣言（ 5 月 25 日）以來，單日新增確診例再次超過百例，東京都內累計共 6399 例。
據《 NHK 》整理的趨勢，東京都確診病例於 3 月份開始逐步增加，至 4 月份時每日新增超過百例， 4 月 17 日新增 206 例，為疫情爆發以來單日新增確診例最多。至 5 月初， 1、2 日連續新增 150 例，隨著防疫措施加強，逐漸減少，到了月底已經減至 10 例左右。 6 月開始，新增病例從 10 多人攀升至 20 多人，至本月（ 7） 1 日為止，已經連續 6 日每日新增 50 例以上。
東京都知事小池百合子在今日（ 2 ）下午緊急召開會議，並強調病例增加的原因也可能是擴大篩檢所導致，而篩檢結果為陽性的人大多是重症風險較低的青年族群（ 20 至 30 歲），呼籲民眾減少在晚上前往感染風險較高的鬧區。
日本房長官菅義偉下午向記者表示，目前仍在確認東京內的詳細情況，但不考慮再次發布緊急狀態。菅義偉強調，無論如何都要保持警戒、關注感染情況，並呼籲民眾減少外出。