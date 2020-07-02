緬甸北部玉礦石場山體滑坡　造成至少113人罹難

緬甸東北部的克欽（ Kachin ）邦內的帕坎特（ Hapkant ）的玉石礦場內，今日（ 2 ）發生嚴重坍方，附近的山體滑波，導致在場的礦工嚴重死傷。據當地官員，至少 113 人罹難。據緬甸消防局 Facebook 貼出救難隊員搜救的照片，表示早些時候因為當地降下暴雨，玉石礦場的工人們遭到泥流掩沒，至少 113 人的遺體已被發現。當地通訊部長 Tar Lin Maung 向媒體表示，救難隊員已經發現了逾百具遺體，部分被掩埋在泥巴中。一名 38 歲的礦工 Maung Khaing 目睹了坍塌的瞬間，他當時看到一堆高聳的廢土即將崩潰，人們開始四處尖叫、逃竄。帕坎特當地以盛產玉石著名，由於管理不善，山體滑坡在礦場十分常見。在場的礦工大多來自貧窮階層，冒著生命危險在隨時有可能坍塌的礦道內尋找玉礦。2016 年翁山蘇姬政府層承諾整頓克欽礦業，但當地社會活動者表示長久以來情況並未改善。根據緬甸政府發布的《採掘透明度倡議書》數據2016 年至 2017 年間，緬甸玉石價值高達 750 億美金。而專家則認為，這些玉石出口到中國之後價格更高。天然資源豐富的克欽除了出產玉石，還有琥珀、木材和黃金，這些資源使得克欽族能夠與緬但軍政府抗戰十多年，由於礦產和背後的龐大利益，當地平民飽受戰火之苦。