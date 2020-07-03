泰國蛋糕師手作五層蛋糕　層層含政治諷喻泰網友秒懂

▲一位泰國蛋糕師在臉書上分享自己的蛋糕成品，富含對泰國政治現實的諷喻，蛋糕的每一層都刻畫著泰國政治的腐敗與階級不平等的現況。（圖／翻攝自臉書）

日前一位泰國蛋糕師在臉書上分享自己的蛋糕成品，這個蛋糕層層堆疊，乍看之下色彩鮮豔豐富，相當精緻。然而，仔細一看就會發現，這個蛋糕並非如一般的結婚蛋糕充滿節慶的喜氣，而是富含對泰國政治現實的諷喻，蛋糕的每一層都刻畫著泰國政治的腐敗與階級不平等的現況，透露出蛋糕師深深的無奈感。這個精緻又寓意獨特的蛋糕很快在臉書上獲得網友迴響與轉發，網友紛紛在底下留言表示深感共鳴。





「我甚至沒辦法告訴你這個蛋糕最悲傷的地方是什麼。」蛋糕師JJ Jub接受媒體採訪時說道。「但是蛋糕的分層清楚的勾劃出上層階級如何壓迫底層的人民，踩著他們往上爬。」她無奈地表示。





蛋糕中層的一排精緻小塑像是用翻糖和杏仁糖製作，徐徐如生的凸顯出泰國政治中的階級分層，參與社運的學生、被逮捕的異議者、醜聞纏身的泰國明星立委、泰國強人總理帕拉育、泰國副總理普拉威等人的塑像都出現在蛋糕上，整座蛋糕宛如泰國近年著名的新聞事件與社會議題的縮影，這些都成為JJ Jub創作的素材與靈感，也成為蛋糕師要揭露與控訴的政治現實。她表示，對於政治的挫折與無力感促使她製作這個蛋糕，這是她對泰國政治家、軍人腐敗的無聲控訴。





JJ Jub將蛋糕命名為「拯救泰國」，並在貼文中寫道：「泰國政治發生的一切使我感到壓抑。儘管我人在海外，我依然愛著我的故鄉，並希望看到它進步、泰國人民的生活品質進步。可惜，現在所有人的權益都正被蠶食鯨吞。」





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