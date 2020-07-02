俄羅斯修憲「3大面向」改革　普丁可連任總統至2036年

▲俄羅斯總統普丁先分裂烏克蘭內部，再由軍隊進入，接管克里米亞半島。（圖／美聯社／達志影像）

▲俄羅斯總統普丁素來以身體健康聞名。（圖／翻攝自 Sky News ）

每月 135 歐元，

▲普丁除了身體健康，也以愛狗聞名。（圖／翻攝自 Business Insider ）

俄羅斯於昨日（ 1 ）結束 1993 年以來最大的修憲公投，根據俄國中選會今日（ 2 ）的開票數據，投票率超達 65% ， 77.9% 的選民同意總統普丁（ Vladimir Putin ）提出的修憲方案，21% 的選民反對，其中克里米亞的支持率高達 90% ，莫斯科為 65%，聖彼得堡為 77.6%。新憲法將會讓普丁任期「歸零」，能夠繼續合法參選，若是取得 2 次連任就能夠擔任總統至 2036 年，屆時 1952 年出生的普丁將已 84 歲。英國《 BBC 》指出，修憲投票缺乏獨立審查，一週的投票期間，新憲法還出現在書店架上，同時因為 COVID-19 疫情，投票所分散使人難以監票。俄羅斯在野領袖（ Alexei Navalny ）批評，這一切都是謊言，質疑投票的公正性，稱政府用盡手段協助普丁修憲。但俄羅斯聯邦憲法法院在今年 3 月 16 日宣布修正草案合憲。但在莫斯科，不少受訪的民眾對普丁執政感到滿意，同時受到中央愛國主義的吸引，認為該堅持克里米亞主權，可見普丁確實擁有非常高的支持度，且根據俄媒《公報》輿論認為，修憲可進一步彰顯俄國在國際舞台上的地位，官方也積極提倡「普丁主義」，提升民眾社會福祉、減緩經濟衰退。修憲法案允許現任或前任總統，不計以往出任的任期參選，被認為是為普丁延續執政鋪路。舊憲法規定，俄羅斯聯邦總統的任期為 6 年一任，每期至多連選連任一次，最多只能連做兩任。過去普丁因為這項限制，曾在 2008 年任期屆滿後，交由親信接手，在 2012 年重新當選總統，2018 年連任，原任期至 2024 年。新憲法加入「前任總統赦免權」、改變總理及議會的權限，授權總統對法院檢控工作有更大的話語權。也就是說，新憲法讓總統能夠介入司法調查。新憲法內容涵蓋數十條現行法規，但主要可分成 3 大面向，包括強化俄羅斯愛國、傳統、改進社會福利，以及重組政府體制。新憲法禁止任何「徵用」（ expropriation ）俄國領土、或俄國宣稱為領土的行為，意味著禁止俄羅斯割讓領土給其他國家。外界認為，這是因應克里米亞問題而做出修改。除了克里米亞，條文也有關日俄爭議領土「南千島群島」（北方四島）。修憲提出要保護「偉大的衛國戰爭」（ Great Patriotic War，1941 年至 1945 年，又稱蘇德戰爭）的歷史真相，禁止任何輕視戰爭烈士的舉動；保障一男一女結合的婚姻制度，代表「同性婚姻」被排除在外；「信仰上帝」（東正教）納入憲法，被形容為源自祖先。這些條文包含了「反西方」和「保守思想」的概念。外界認為，普丁此舉是為了加強自己過去塑造出「捍衛傳統價值」的形象。新憲法也在退休金、最低工資和動物議題上有所著墨。新規定下，退休金將依照通貨膨脹指數作出調整，最低工資不得低於最低生活收入。根據新憲法，俄羅斯憲法將置於國際條約和其他法案之先。由於俄羅斯牽涉多次違反公民權利，累計的罰金高達數百萬歐元，專家認為，憲法修訂內容可能是為了應對歐洲人權法院。俄羅斯國務院將「國內外政策和社會經濟」定為主要方向。而總統將對法院和檢控工作有更大發言權。提高國會權限，可委任總理。同時，俄羅斯高階政府官員則被禁止擁有外國護照、海外居留權或外國銀行帳戶。