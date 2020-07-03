美國疫情再拉警報！大學生瘋「肺炎派對」：先確診就贏錢

隨著全球新冠疫情確診人數突破千萬人，美國境內疫情更加惡化，確診病例直逼270萬人，死亡病例也破12萬8千人。單日新增病例就超過5萬2千人。而在疫情拉警報的關頭，在阿拉巴馬州塔斯卡羅薩市竟然傳出有眾多大學生們熱衷於「新冠肺炎趴」，並設下賭注只要誰先感染新冠肺炎，就能拿到獎金，引發外界關注。

綜合《美國廣播公司》（ABC）報導，阿拉巴馬州的議員索尼婭（Sonya McKinstry）昨（ 1 ）日就透露，在該州的塔斯卡羅薩市內有大學生們盛行一種叫做「新冠肺炎趴」（ COVID parties ）的派對，參加者會邀請確診病患加入派對，每個入場的大學生都要投錢到鐵罐中，而最先確診的人就能贏回整罐鐵罐的獎金。

▲參與者將錢放在鐵桶中，首先確診的可以贏走獎金。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

根據塔斯卡羅薩市的消防隊隊長史密斯表示，經調查後已經確認有參加派對的學生感染了新冠肺炎，當此消息呈上市議會後，該市議員則紛紛表示「這完全不合理，他們故意這麼做的」，並強烈要求該地警方和消防單位嚴加巡邏，且針對個人公共衛生和防疫措施進行宣傳。

事實上，美國疫情自四月以來更加嚴重，其中美國最大州加州，有19個郡包括洛杉磯、橘郡、聖塔芭芭拉等人口眾多的郡在內，等於加州將近七成五的郡，都將重新啟動部分封鎖措施，而美國總統川普仍維持不願意戴口罩的意願，並認為疫情終究會過去的。（編輯：楊智傑）