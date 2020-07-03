何時落腳台灣？　日本首間神秘星巴克超吸睛

▲星巴克上週六正式於東京開設全日本第一家「手語門市」（圖｜翻攝自スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社）

▲位在東京都西部國立市的分店為全球第五家手語門市。（圖｜翻攝自スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社）

這間手語門市透過科技、藝術帶來沈浸式體驗，讓人們對聽障人士有更深一層的認識。此外，門市店員都會手語，可以協助聽障人士點餐，營造友善用餐環境。

若是不會手語，店內還有貼心設計幫助顧客學習手語，像是牆上、店員的圍裙上都印有Starbucks所對應的手勢。

▲若是不會手語，店內還有貼心設計幫助顧客學習手語，像是牆上、店員的圍裙上都印有Starbucks所對應的手勢。（圖｜翻攝自 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社)

▲顧客可自行選擇點餐方式（圖｜翻攝自Twitter）

▲顧客可自行選擇點餐方式（圖｜翻攝自Twitter)

星巴克近年來仍在台灣持續擴張版圖，或許在不久後的未來手語門市也會在台灣插旗！