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何時落腳台灣？　日本首間神秘星巴克超吸睛

The China Post/綜合報導-2020-07-03 10:00:41
▲星巴克上週六正式於東京開設全日本第一家「手語門市」（圖｜翻攝自スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社）
The China Post報導，星巴克上週六正式於東京開設全日本第一家「手語門市」，店內雇用19名聽障員工服務顧客，並設有多項友善設施，營造友善環境。

位在東京都西部國立市的分店為全球第五家手語門市，其他四家分店分佈於馬來西亞兩大城市檳城以及孟沙、美國華盛頓特區以及中國廣州。

▲位在東京都西部國立市的分店為全球第五家手語門市。（圖｜翻攝自スターバックス
▲位在東京都西部國立市的分店為全球第五家手語門市。（圖｜翻攝自スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社）
這間手語門市透過科技、藝術帶來沈浸式體驗，讓人們對聽障人士有更深一層的認識。此外，門市店員都會手語，可以協助聽障人士點餐，營造友善用餐環境。

若是不會手語，店內還有貼心設計幫助顧客學習手語，像是牆上、店員的圍裙上都印有Starbucks所對應的手勢。

▲若是不會手語，店內還有貼心設計幫助顧客學習手語，像是牆上、店員的圍裙上都印有Starbucks所對應的手勢。（圖｜翻攝自
▲若是不會手語，店內還有貼心設計幫助顧客學習手語，像是牆上、店員的圍裙上都印有Starbucks所對應的手勢。（圖｜翻攝自 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社)
值班主管Ryotaro Sato表示，「我們希望能帶給顧客們新的體驗，在手語門市能了解到更多元的溝通方式。」

手語門市佔地約208平方公尺，內部設有無障礙空間、還有熱心服務的店員。顧客可自行選擇點餐方式，除了使用點餐櫃檯上的平板電腦的語音轉文字辨識系統、點選菜單、也可以透過寫字來完成點餐。

▲顧客可自行選擇點餐方式（圖｜翻攝自Twitter）
▲顧客可自行選擇點餐方式（圖｜翻攝自Twitter）
▲顧客可自行選擇點餐方式（圖｜翻攝自Twitter)
▲顧客可自行選擇點餐方式（圖｜翻攝自Twitter)
 

星巴克近年來仍在台灣持續擴張版圖，或許在不久後的未來手語門市也會在台灣插旗！

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