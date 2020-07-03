UN人權理事會「挺港國安法」！台人見53國名單：不忍直視

▲美國議員斯科特（ Rick Scott ）在推特轉貼聯合國人權理事會，支持香港國安法的 53 個國家名單。（圖／翻攝自 SenRickScott 推特）

中國人大常委會上（ 6 ）月 30 日火速表決通過港版國安法，並由國家主席習近平簽署公布施行，於本月 1 日確定生效，兩岸關係再度引發話題。對此，美國議員斯科特（ Rick Scott ）稍早在推特轉貼聯合國人權理事會支持香港國安法的 53 個國家，名單曝光立刻掀起台人熱議。美國議員斯科特在推特貼文表示，聯合國人權理事會正領導世界多國與共產主義中國站在一起，後者正在剝奪香港人民的基本權利，同時轉貼一則有關聯合國人權理事會，支持香港國安法國家的 53 個國家分布圖。名單包括安地卡及巴布達、巴林、白俄羅斯、蒲隆地、柬埔寨、喀麥隆、中非共和國、葛摩、剛果、古巴、吉布提、多明尼加、埃及、赤道幾內亞、厄利垂亞、加彭、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、伊朗、伊拉克、科威特、寮國、黎巴嫩、賴索托、茅利塔尼亞、摩洛哥、莫三比克、緬甸、尼泊爾、尼加拉瓜、尼日、北韓、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、巴布亞紐幾內亞、沙烏地阿拉伯、獅子山、索馬利亞、南蘇丹、斯里蘭卡、蘇丹、蘇利南、敘利亞、塔吉克、多哥、阿聯、委內瑞拉、葉門、尚比亞、辛巴威等國家。名單曝光之後，隨即引發熱烈討論，台灣網友看完後紛紛表示「幾乎都是非洲國和亞洲小國」、「用錢收買一堆小國」、「這名單真的太精美，不忍直視」、「這些名單跟中國站在一起蠻不意外的」、「這名單完全沒先進國，是看錢的吧」。（編輯：賴詠璿）