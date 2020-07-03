封城後3個月狂打電動！24歲英男猝死　父親悲痛曝心聲

新冠肺炎疫情在全球造成極大危害，民生與經濟活動受到極大衝擊，各國民眾的生活型態也被迫改變。在英國就有一位24歲足球教練，因為封城只能待在家打電動，沒想到引發「靜脈血栓」猝死，他的父親也吐露沉痛心聲。
綜合外媒報導，24歲男子奧尼爾（Louis O'Neill）原本是英國赫特福德郡（Hertfordshire）中心公園度假村的足球教練，在疫情爆發後，從3月開始他只能待在家中休息，為了打發時間，他開始打電動，沒想到逐漸成癮，一玩就是數小時都沒休息。
沒想到5月中奧尼爾身體情況驟變，他在某日凌晨，因為劇痛無法自行站起來，緊急前往醫院檢查，卻說是食物中毒，從此之後，奧尼爾就很常抱怨腳痛，情況都沒有改善。沒想到，6月3日晚間，奧尼爾出現異狀、神智不清，父親格林急忙打電話叫救護車，然而兒子卻在醫護人員抵達前就停止呼吸，最後也被判斷是因「靜脈血栓」猝死。
心痛的格林也在臉書上沉痛發文，「現在有不少人因疫情的緣故，在家工作，可能一整天屁股都沒有離開過椅子，還是別忘了站起來走走吧，記得提醒你的孩子，不要只顧著打電動、坐著工作，還是多活動身體，以保健康」。（編輯：潘毅）
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