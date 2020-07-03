安倍口罩沒人要！陸人「666人民幣」轉賣：建議收藏用

日本新冠疫情急速升溫，自從 6 月下旬以來，東京已經連續多日單天確診突破 50 人，就連昨（2）日單天確診竟一口氣增加了 107 人。東京都知事小池百合子就建議民眾與店家維持防疫措施。對此，不少日本人又開始囤起口罩，不過先前首相安倍晉三發放的口罩卻乏人問津，甚至有中國人拿回祖國販售，引起眾人討論。

根據《朝日電視網》（ ANN News ）報導，在日本滯銷的「安倍同款口罩」就被住在當地的中國人買下，並放在中國的電商平台以人民幣 666 元的價格販售，不但主打「安倍御用紀念品」外，賣家甚至會在商品敘述欄內寫下「安倍同款口罩，建議收藏用」、「 100 % 純棉，安倍首相的口罩」等，吸引國內買家。

▲日媒報導中國人販賣安倍口罩。（圖／翻攝自《朝日電視網》）

不過售價人民幣 666 元的價格相當於日幣一萬元，日本記者實際到中國街上採訪詢問後，就有不少路人表示「太貴了誰要啊」、「這個價格不會買」，不過也有日本網友表示「這應該是故意賣給中國人的」、「國內口罩還夠」、「防疫措施還是得靠共同維護」、「送我都不要了」。

▲「安倍紀念口罩」價格昂貴，乏人問津。（圖／翻攝自《朝日電視網》）

事實上，今年四月日本首相安倍晉三就因為「每戶發放兩個布口罩」的政策遭抨擊，儘管當時政府官員一再解釋布口罩具備「洗過可以再用」的好處，但「安倍口罩」卻成為用來諷刺首相的用語。此外，目前日本境內已有 19780 人確診， 990 人死亡，而確診案例有高達六成來自於東京。（編輯：楊智傑）