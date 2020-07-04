國安法生效　加國中止與港引渡條約、禁出口敏感軍事物資

《港區國安法》通過並生效後，有關法案內容的爭議不斷，其所規範的適用範圍亦讓外界憂心，未來不分國籍、地區，只要批判北京政權就會觸法。加拿大 3 日宣布，因應國安法實施，要暫停與香港的引渡條約，同時禁止出口敏感軍事物資到香港。
綜合外媒報導，加拿大總理杜魯道( Justin Trudeau )和外交部長商鵬飛（ François-Philippe Champagne ）皆表示，《港區國安法》的立法過程缺乏香港立法、司法機構及港人的參與，無視香港《基本法》及《中英聯合聲明》中對「一國兩制」及高度自治原則的承諾，而該原則是香港作為全球樞紐的基礎，若是沒了它，加拿大就不得不重新評估與香港的條約協議。
做為對《港區國安法》的回應，加拿大決定先終止與香港的引渡條約；同時，加拿大也會將出口敏感物資到香港一事，視為與出口到中國無異，禁止向香港輸出敏感軍事用品。
杜魯道聲稱，加拿大堅定相信並支持「一國兩制」的實施，會繼續與香港民眾站於同一陣線，持續與國際夥伴保障全球的人權和法治，未來也將把移民的議題納入討論。
《路透社》報導，今年前 3 個月向加拿大申請難民庇護的港人，較去年增加近 2 倍，而申請移民加拿大的人數也比去年同期上升 75.7% ，但隨着新冠肺炎疫情全球大流行、加拿大政府宣布封關後，數字暫時下降。
在 1997 年主權回歸前，加拿大已是香港人民的熱門移民國家，可不少人獲得永久居留資格後便回流香港，長期沒有返回加拿大，目前約有 30 萬的港人持加拿大護照。另一方面，加拿大在 2014 年已取消投資移民的方案，港人舉家移民已不似 90 年代那樣頻繁、容易，溫哥華移民律師李克倫（ Richard Kurland ）透露，不少港人計劃變賣自己在香港的資產，供給子女到加拿大讀書，以打開移民之路。