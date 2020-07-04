要各國「清醒」應對新冠疫情　世衞：數據不會說謊

新冠肺炎疫情持續蔓延，截至台灣時間 4 日清晨 7 點，全球已有 11031905 人感染、 523777 人病逝，世界衛生組織( WHO ) 3 日表示，數據不會說謊，各國應清醒因對，使疫情及早被控制。
綜合外媒報導，世衛秘書長譚德塞( Tedros Adhanom Ghebreyesus )聲稱，目前世衛正在進行臨床試驗的新冠治療藥物，預計 2 週內就能得到初步的測試結果，，呼籲民眾保持樂觀。
另一方面，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）則表示，雖然部分新冠疫苗的早期試驗結果有所進展，但尚未能預測何時投入生產、量產，是否能在明年初就讓民眾接種，仍是未知之數。
在疫情管控、南美洲疫情嚴重等問題上，萊恩也稱，雖然經濟是許多國家迫切需恢復開放的重要原因之一，但也不能忽視病毒正在流行的事實、無視數據對我們說的話，問題不會自己就消失：「人們需要清醒過來，了解數據不會撒謊，實地情況也不會，採取行動控制永遠不嫌遲。」
萊恩建議，分析、解決問題應優先於實施全國封鎖，在病毒傳播較低的地區，可透過社交距離、洗手、檢測、隔離及追蹤接觸史等方法控制疫情；但在疫情失控的地區，嚴格的防疫措施則是必須的，以免情況越來越糟。
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