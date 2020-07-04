太湖、長江出現2020第1號洪水　已1938萬人受災

中國大陸南方自 6 月以來暴雨不斷，至今仍未有明顯緩解的跡象，甚至引發長江三峽大壩危機的討論，長江流域 2 日也出現「 2020 年第 1 號洪水」，截至發稿時間為止，已至少1938萬人因此受災。
根據《新華社》報導，三峽水庫本月 2 日 10 點，入庫流量每秒達 50000 立方米，依據中國《全國主要江河洪水編號規定》，為長江「 2020 年第 1 號洪水」。中國水利部 2 日召開會議，啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，並以滾動預報方式，密切監視長江流域天氣和水患發展，同時統籌做好水工程調度，充分發揮防洪減災效益，減輕長江中下遊支流防洪壓力，並強化協調配合，及時通報洪水情況及預報成果，做好抗洪搶險準備工作。
《人民日報》則指出，中國國家防汛抗旱總指揮部表示，中國南北方已全面進入主汛期，初步統計截至 7 月 3 日為止，貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等 26 省，包含自治區、直轄市在內，共有 1938 萬人次受災、1.7 萬間房屋倒塌，直接經濟損失高達 416.4 億人民幣(折合新台幣約 1735 億元）。
報導並指出，珠江流域西江和北江、黃河上游、太湖等大江大河先後發生 4 次編號洪水，目前汛情總體平穩，共有 277 條河流發生超警以上洪水，其中 11 條河流超歷史，長江一級支流綦江發生 1951 年有資料以來歷史最大洪水，洪水重現期 50 年。
中國氣象局預測， 7 月中國南方多地強降雨仍未「下線」，東北大部、華北大部、黃淮、江淮北部、江漢大部、西北地區東部等地，降水也會比常年同期偏多，民眾需密切關注天氣預報，加強防範強降雨可能引發的次生災害。