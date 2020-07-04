被18家醫院拒於門外！印度男疑染新冠肺炎去世　家屬悲憤

雖然新冠肺炎的疫情在台灣已經趨緩，但目前全球仍有許多國家正在與病毒鬥爭，印度便是其中之一。而在這些國家中，部分地區的醫療體系崩潰是最讓人擔心的問題。一位印度男子，出現了疑似感染新冠肺炎的症狀，但想要求醫時卻遭到拒絕，家屬指控一共 18 家醫院沒有一家願意收治，最終病人只能無助地死去，甚至連究竟是否染上新冠肺炎都不知道。據《BBC》報導， 52 歲的印度男子 Bhawarlal Sujani 日前不幸病逝，而他的家屬出面指控，一共求診了 18 家醫院都不願收治，只因為他出現疑似感染新冠肺炎的症狀。家屬表示，一開始他們是自己騎踏板車將 Bhawarlal Sujani 送往醫院，但醫院只是替他拍了 X 光片後就要求他們離開。隨後他們改找救護車載著 Bhawarlal Sujani 去醫院，但仍然一次又一次地被拒絕，無論是私立醫院或公立醫院都不願收治出現疑似感染新冠肺炎症狀的 Bhawarlal Sujani 。這則報導在印度引起廣大迴響，許多當地人表示這並非特例，醫院不願收治疑似感染新冠肺炎的患者，似乎是普遍的現象。但目前遭到指控的醫院紛紛出面喊冤，有的解釋是因為病房全滿，有的解釋是無力治療，所以才建議他轉去大醫院。無論如何，目前當地政府已經介入調查此事，並要求遭到指控的其中 9 家醫院必須說明，為什麼沒有收治 Bhawarlal Sujani 。（編輯：倪浩軒）