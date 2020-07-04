新冠疫情非由中國先主動通報？傳世衛低調修改時序表

有關新冠病毒的起源、確切疫情通報時間等事，各界在過去半年爭執不下，甚至一度演變成中美之間的甩鍋大戰，不過近日有外媒發現，世界衛生組織( WHO )低調修改了新冠疫情的時序表，顯示去年年底世衛駐中國人員先自行於網路上發現疫情的消息，而非中國官方第一時間主動通報。
綜合《美國之音》等外媒報導，世衛於 6 月 30 日低調更新新冠病毒大流行的時序表，其中有一段寫到，去年 12 月 31 日，「世衛組織駐中華人民共和國代表處，從武漢市衛生健康委員會的網站上看到了有關中華人民共和國武漢市『病毒性肺炎』病例的媒體聲明」。
聲明內容也寫到，世衛駐中國代表處隨後向世衛西太平洋區域辦事處的國際衛生條例協調中心（ IHR ）通報，並翻譯了所看到的媒體聲明，而世衛組織開源流行病情報( EIOS )系統也在同一天，從國際傳染病學會的全球電子新發傳染病疫情通報系統 ProMED ，偵測到 1 份媒體報導，內容亦是關於武漢「不明原因的肺炎」集體病例。
該時序表繼續列出，2020 年 1 月 1 日，世衛要求中國當局提供有關武漢市非典型肺炎病例的信息； 1 月 2 日，世衛駐中國代表致信中國國家衛生委員會，再次要求提供更多有關病例的信息； 1 月 3 日，中國官方始向世衛組織提供了有關在武漢發現的「不明原因病毒性肺炎」病例資訊。種種跡象顯示有關新冠疫情通報時間點，與先前世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與中國官方所說的「即時向世衛通報」，似乎存在些許出入。
世衛組織於今年 4 月公布疫情通報紀事表，當時說最先通報的是武漢市衛健委。譚德塞也曾在 4 月 20 日的記者會上表示，最早的疫情通報來自中國武漢，而不是台灣，聲稱台灣於去年年底寄發的電郵並未提到新冠肺炎會人傳人，而只是要求獲得更多資訊。
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