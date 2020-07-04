疫情威脅第一家庭！川普長子女友　驚傳新冠檢測呈陽性

美國的新冠肺炎疫情持續爆發，美國媒體最新報導稱，總統川普的長子小唐納川普（ Donald Trump Jr. ），其女友驚傳新冠肺炎病毒檢測為陽性，也讓白宮高層的健康安全再蒙陰影。
根據《 CNN 》報導，川普長子的主播女友蓋佛爾（ Kimberly Guilfoyle ），同時也是川普競選團隊高級募款專員，於 3 日前往南達科他州（ South Dakota ）拉什摩爾山（ Mount Rushmore ）的國慶活動前，發現新冠肺炎檢測結果呈陽性反應；知情人士透露，蓋佛爾過去這段時間經常與選舉資助者接觸，過程也並未一直配戴口罩。
蓋佛爾任職的「川普勝利金融委員會」（ Trump Victory Finance Committee ）副幕僚長賽高爾（ Sergio Gor ）聲稱，蓋佛爾的狀況良好，由於她並未出現相關病徵，所以會重新受檢以確保診斷結果的正確性；不過作為預防措施，先取消所有相關活動。
報導並指出，雖然小唐納川普的檢測結果為陰性反應，但為了以防萬一，也會先自我隔離並取消所有公開活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。