警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >國際

疫情威脅第一家庭！川普長子女友　驚傳新冠檢測呈陽性

國際中心蔡姍伶/綜合報導-2020-07-04 11:47:15
▲蓋佛爾和小唐納川普去年 10 月於德州。（圖／美聯社／達志影像）
美國的新冠肺炎疫情持續爆發，美國媒體最新報導稱，總統川普的長子小唐納川普（ Donald Trump Jr. ），其女友驚傳新冠肺炎病毒檢測為陽性，也讓白宮高層的健康安全再蒙陰影。

根據《 CNN 》報導，川普長子的主播女友蓋佛爾（ Kimberly Guilfoyle ），同時也是川普競選團隊高級募款專員，於 3 日前往南達科他州（ South Dakota ）拉什摩爾山（ Mount Rushmore ）的國慶活動前，發現新冠肺炎檢測結果呈陽性反應；知情人士透露，蓋佛爾過去這段時間經常與選舉資助者接觸，過程也並未一直配戴口罩。

蓋佛爾任職的「川普勝利金融委員會」（ Trump Victory Finance Committee ）副幕僚長賽高爾（ Sergio Gor ）聲稱，蓋佛爾的狀況良好，由於她並未出現相關病徵，所以會重新受檢以確保診斷結果的正確性；不過作為預防措施，先取消所有相關活動。

報導並指出，雖然小唐納川普的檢測結果為陰性反應，但為了以防萬一，也會先自我隔離並取消所有公開活動。 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀