中國連發34天暴雨預警　近2千萬人受災、10河水位仍超警

雲南、四川、山西等地同時爆發乾旱災情，累計 1187 萬人次受災，農作物受災面積 2053 千公頃，絕收 101 千公頃，直接經濟損失 67 億人民幣。

▲（圖／翻攝自人民日報微博）

中國大陸今年較以往較早進入梅雨季，進入汛期官方連續發布 34 天的暴雨警報，上週（ 6 月 29 至 7 月 3 日）共 16 省、158 條河流發生超警以上洪水，32 條河流發生超保洪水，2 條中小河流發生破紀錄洪水太湖、長江相繼發生今年第 1 號洪水，2 日下午 2 時，洪水達到峰值 53000 立方米每秒。昨日（ 4 ）中國水利部表示，目前大部分河段水位已退至警戒以下，但仍有 10 條河川超警。安徽巢湖，江西鄱陽湖水系昌江、樂安河等 10 條河流仍超警；2 日晚間 8 時，國家防總啟動防汛 Ⅳ 級應急響應，向相關地區發出通知。據中國媒體報導，應急管理部統計，截至 3 日，洪澇災害先後造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等 26 省（區、市）1938 萬人次受災，121 人死亡失蹤，87.5 萬人次緊急轉移安置，1.7 萬間房屋倒塌，農作物受災面積 1560 千公頃，直接經濟損失 416.4 億元人民幣。與近 5 年同期均值相比，洪澇災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降 46%、51% 、80% 和 46% 。另一方面，中國中央氣象台預測南方將迎來新一波強降雨，今明（ 5、6）兩天，華北東北等地預計有強對流。這波強降雨雨勢將持續 3 至 4 天，降雨帶將覆蓋江蘇、上海、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、貴州、雲南等地。湖北武漢、荊州多地發布暴雨紅警，未來 3 天（ 4 日至 7 日）將有較強降雨。2 日，暴雨導致多地發生土石流、山洪災害，湖南省張家界新安村內的新安小學的教室門窗和操場圍欄被洪水衝擊，現場幾十名學生身上濕透，當場嚇哭。政府工作人員稱，現已撤離轉移教職工 3 名、學生 26 名。傳聞有學生遭到洪水沖走，對此，張家界慈利縣政府出面回應，學校確實遭洪水沖毀，但並沒有人員傷亡。