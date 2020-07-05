全球日增確診創新高破21萬例！WHO宣布終止愛滋藥物試驗

世界衛生組織（ WHO ）週六（ 4 ）通報，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）新增 21 萬 2326 例，打破 6 月 28 日單日新增 18 萬 9077 例，成為疫情爆發以來，單日新增病例最高紀錄；而每日死亡人數維持在 5 千人左右。其中，新增病例主要集中於美國、巴西、印度；美洲整體新增近 13 萬例。
據約翰・霍普金斯大學統計，截至今日（ 5 ）上午 10 時，全世界累計 1119 萬 9747 例，其中 52 萬 8953 例死亡，美國累計 283 萬 8678 例，巴西累計 153 萬 9081 例，俄羅斯累計 67 萬 3564 例，印度累計 64 萬 8315 例。
美國國慶假日期間，除了東北幾州， 50 州中有 40 州的感染曲線都呈現增加的趨勢，每日新增確診數逾 5 萬例，36 個州病毒篩檢的陽性比率增加，白宮冠狀病毒工作組成員佛奇（ Anthony Fauci ）於美國醫學會（ AMA ）的直播中直言，這週非常令擔憂。
世界衛生組織宣布，由於效果不夠顯著，決定終止向 COVID-19 患者投入抗愛滋（ HIV ）藥物洛匹那韋（ lopinavir ）、利托那韋（ ritonavir ）的治療試驗。根據資料，已有數千名患者參與了由 WHO 主導的試驗，其中投入的藥物除了 2 款抗愛滋藥物還有奎寧（ hydroxychloroquine ）以及治療瘧疾的藥物，這些都已被組織宣布無效，目前針對 COVID-19 仍未有經過 FDA 批准的有效藥物。
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