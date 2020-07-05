疫情再襲！澳州墨爾本封鎖9公寓、西班牙加泰隆尼亞封城

世界衛生組織（ WHO ）週六（ 4 ）通報新型冠狀病毒（ COVID-19 ）單日新增 21 萬例，創下疫情爆發以來新高。西班牙在上個月為了迎接夏季旅遊，逐步解封，但近日加泰隆尼亞地區疫情逐漸升溫，當地政府宣布自週六下午開始，所有人禁止出入位於巴賽隆納（ Barcelona ）西部的塞格里亞（ Segrià ）、萊里達（ Lleida ）等地區，共有 21 萬人受到限制。
根據當地衛生單位，人口約 43 萬的萊里達市內新增 155 例，加泰隆尼亞地區新增 400 例、2 死，全西班牙的確診率達百萬分之一，累計 25 萬 545 例確診、死亡 2 萬 8385 例。
加泰隆尼亞政府主席托拉（ Quim Torra ）週六宣布非居民可以在午夜前離開，並派遣警察在檢查站強制執行封鎖，塞格里亞地區禁止 10 人以上的聚會，並在萊里達建立能夠容納 105 位病患的野戰醫院。
澳洲境內也再出現社區群聚感染，維多利亞省週六（ 4 ）新增 108 例，最大的城市墨爾本，市區北部 9 棟住宅大樓，近日至少通報 23 人確診，內含約 3000 名住戶宣布封鎖，住戶不得外出至少 5 日。代理首席醫學關凱利（ Paul Kelly ）直言，澳洲正進入「疫情大流行新階段」，這是澳洲首次真正實施「全面封鎖」。
據澳洲《 ABC News 》，維多利亞省今日（ 5 ）新增 74 起確診病例，省總理安德魯斯（ Daniel Andrews ）表示，將會對位於墨爾本、突然被封鎖的 3000 名住戶提供支持，包括心理健康諮詢、酒精和藥物。
維多利亞省首席衛生官薩頓（ Brett Sutton ）表示，在人口密集的高樓中 COVID-19 疫情確實有「爆炸的潛在可能」，但是由誰帶入公寓並不是焦點，現時每個人都需要有接受篩檢的共識，確保有患者出現症狀時被及時隔離。澳洲專家推測，墨爾本公寓爆發的群聚感染可能是源自於城市北部、西部的傳播。
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