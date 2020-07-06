日熊本水災已至少24死12失蹤！當局預報能力遭質疑

日本九州地區已過週末開始降下暴雨，熊本縣、鹿兒島地區出現嚴重災情，根據日媒消息，截至發稿時間為止，已釀成至少 24 人死亡、 12 人失蹤的悲劇。
根據日本《 NHK 》等媒體報導 6 日凌晨的報導，這場破紀錄大雨至今已奪走熊本縣至少 24 條人命，罹難者分別是：人吉市和蘆北町各有 9 人、八代市 3 人、球磨村 2 人、津奈木町 1 人。另有 16 人心肺停止，其中以球磨村養老院「千壽園」 14 名老人佔最多，還有 12 人下落不明。
接連不斷的暴雨，導至熊本縣內的球磨川等 2 條河川共 11 處氾濫及土石流，其中球磨村渡地區的淹水深達 9 公尺，是球磨川流域淹水地區中最深的地方。九州多地電話通訊網絡因暴雨受到影響，八代市、球磨村和蘆北町約有 6100 戶停電，部分地區的糧水供應也暫時斷絕，空拍機拍到縣內的神瀨育兒院、八代市坂本町 1 間廢棄的小學，都出現大型的求救字樣。
報導指出，大雨早在上週五就已開始，但局部地區的氣象預測技術有限，結果日本氣象廳到上週六凌晨前都未發大雨特別警報，而是遲至當天清晨 4 點 50 分才發出，但當時天色尚暗加上暴雨，也因此被部分民眾質疑撤離的安全性。
當局預估死傷人數恐怕還會繼續攀升，而且釀災的鋒面再度北移，災區未來數天可能會再有大雨發生，呼籲民眾須嚴防淹水及河川氾濫，離山坡地較近的居民也應繼續留意土石流等相關災害。