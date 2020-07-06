新冠起源爭議　英媒：中國7年前已發現病毒、藏於實驗室

報導又稱，石正麗的團隊於今年 2 月發表學術論文報告，指新冠肺炎病毒與 2013 年發現的蝙蝠糞便樣本，病毒株有 96% 吻合。但持反對意見的專家則認為， 2 者之間的差異處，

代表仍存在數十年的演化差距，無法因此就斷定 2013 年的病毒與現在流行的新冠病毒有直接相關。