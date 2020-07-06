新冠起源爭議　英媒：中國7年前已發現病毒、藏於實驗室

新冠肺炎自從去年 12 月底開始為人所知後，有關病毒的真實起源、時間、地點等一直是眾說紛紜，近日又有英國媒體報導稱，其實中國 7 年前就在雲南發現新冠病毒的蹤跡，而且一直收於武漢實驗室研究、未向外界公布。
英國《星期天泰晤士報》報導，聲稱 2013 年在雲南， 6 名礦工於礦場工作期間，曾出現發燒、咳嗽、呼吸困難等和新冠肺炎相似的症狀，後來 3 人因此死亡，另外幾人則驗出體內有新冠病毒抗體，然而此事卻未獲中國傳媒關注與報導。
報導並指出，中國女病毒學家石正麗曾率隊到雲南，採集並分析事發礦場洞穴中的蝙蝠糞便樣本，並於 2016 年證實含有冠狀病毒，但未有進一步更細部的研究，這編號為「RaTG13」的樣本便被儲藏於武漢的病毒研究所實驗室。
報導又稱，石正麗的團隊於今年 2 月發表學術論文報告，指新冠肺炎病毒與 2013 年發現的蝙蝠糞便樣本，病毒株有 96% 吻合。但持反對意見的專家則認為， 2 者之間的差異處，代表仍存在數十年的演化差距，無法因此就斷定 2013 年的病毒與現在流行的新冠病毒有直接相關。
武漢病毒研究所拒絕針對礦工曾感染事件發表評論。而美國總統川普今年 5 月曾表示，握有證明新冠病毒來自武漢實驗室的證據，但遭北京否認；世界衞生組織上週則稱將派出專家組前往中國調查病毒源頭。
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