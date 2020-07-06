西班牙新冠疫情再起！2天封2城　影響逾27萬人

新冠肺炎疫情在歐美部分地區，隨著重新開放和放鬆管制而有反彈趨勢，西班牙繼 4 日宣布加泰隆尼亞地區的塞格里亞（del Segria）重回封鎖後， 5 日連西北部的自治區加利西亞（ Galicia ）也宣布封城，影響人口估計逾 27 萬人。
綜合《 BBC 》等外媒報導，在加泰隆尼亞之後僅 1 天，加利西亞自治區也出現大規模群聚感染，該自治區內的盧戈省（ Lugo ）馬里納鎮（ La Marina ）居民，從周日午夜起就被限制離開至週五，只有因工作之故的人能進出，同時禁止 10 人以上的聚會。
加利西亞自治區的衛生官員認為，疫情再度爆發與酒吧和餐館有關，規定前述地點能接待的顧客人數須減少 50% ，民眾在海灘和游泳池等戶外場所也必須戴口罩。
根據統計，加利西亞目前已有 258 起新冠肺炎確診病例，其中 117 例都發生在盧戈。
雖然西班牙及其他鄰近的歐洲國家，近日都陸續採取解封措施，希望能幫助經濟盡快恢復，但各地出現的零星疫情，仍使得歐洲籠罩在疫情捲土重來的陰影下。
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