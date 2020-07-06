港國安法下「白紙抗爭」　黃之鋒：香港很像幾十年前台灣

▲（圖／翻攝自臉書）

▲7/1 遊行期間舉起白紙的香港市民。（圖／翻攝自《立場新聞》／《立場新聞》記者丁喬攝影。）

前香港眾志秘書長黃之鋒昨日（ 5 ）透過 Facebook 發文，表示今（ 6 ）將因反送中運動期間包圍警察總部的案件出庭，周庭、香港眾志常委林朗彥兩人將一起出席聆訊。黃之鋒寫道，只希望能夠順利步出法庭，而近來他有感而發，現在的香港很像數十年前的台灣，當時台灣《懲治叛亂條例》、《刑法一百條》就如同今日香港國安法（港區國安法）。黃之鋒 2014 年響應學民思潮罷課運動，在 9 月 26 日佔中（中環）集會結束後，號召民眾衝入香港政府總部，重奪「公民廣場」， 11 月雨傘革命旺角清場期間違反禁制令，被控藐視法庭，後在 2017 年香港高等法院裁定「重奪公民廣場」非法集會罪罪成，被判刑監禁 6 個月； 2018 年因藐視法庭被判監3個月。曾在去年 6 月 21 日包圍警察總部，被控涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪。黃之鋒表示，「縱然距離判決和判刑，應該有一段時間，但檢控官會怎樣處理，法官又有何取態，還是不能那麼老定，只望明天可以順利步出法庭。」因社會運動，出入狗屋（警署）、法庭已成為黃之鋒的日常，但他認為比起被起訴暴動罪的義士，他仍認為自己被指控的罪名，不值得過分憂慮。黃之鋒指近來有個感覺「香港現在的情況，很像時光倒流至數十年前台灣，面對如同《懲治叛亂條例》與《刑法100條》的 香港國安法，只望大家一切安好」並打氣，「不論本週未初選投票、繼續組織工會、黃色經濟圈，我從不輕看政權的打壓，但我更不願輕看香港人的勇氣智慧，總會在絕處逢生。」。《港區國安法》在 6 月 30 日晚間公布條文後，香港大律師公會發表聲明指多項條文與《基本法不符》。國安法上路後，七一大遊行期間，有民眾被警方查出藏有港獨旗幟、「光復香港」標語被捕，「光復香港、時代革命」的口號也恐怕觸法。1 日晚間有市民高舉白紙抗議，該民眾向香港媒體表示，因為不知道要舉什麼才不會犯法。後此事件引起關注，陸續有其他人相訪。大律師公會副主席葉巧琦 4 日指，如果藏有口號貼紙或旗幟，就等於有意圖分裂國家，法律詮釋會太闊。有網友在連登論壇上討論示威舉白紙、白旗是不是能夠避免被捕，並在網路上發起今日（ 6 ）進行「白紙抗爭」，不揮舞旗幟，也不展示、不呼喊可能違反國安法的文宣或口號，不播放「反送中」代表歌曲「願榮光歸香港」。香港也有「黃店」（支持泛民主派）的店家擔憂觸犯國安法，以「空白連儂牆」代替。