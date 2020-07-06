中國公安部下令「指導港國安法執行」　鄧炳強：全力配合

▲日本《共同社》引述中國」消息稱，中央將派遣約 300 名武警進駐香港協助《港區國安法》執法。（圖／翻攝自日本《共同社》）

▲國務委員、公安部黨委書記、公安部長趙克志。（圖／翻攝自《香港01》）

▲香港警務處長鄧炳強（圖／翻攝《香港 01 》）

《港區國安法》於上月通過、生效後，外界關注北京中央是否可能依據法律，干預香港高度自治。日本《共同社》日前引述中國消息指，中央打算派出由解放軍指揮的武裝警察，以「觀察員」的身份進駐香港，人數約在 200 至 300 人；《東京新聞》進一步指，自去年反送中運動以來，廣東省武警就一直在深圳進行防暴訓練，部隊人數近 4 千人，受訓人數達萬人，未來可能將以每 3 個月輪替的方式，進駐香港約 200 至 300 人。中國公安部 4 日召開黨委（擴大）會議，由國務委員、公安部黨委書記、公安部長趙克志主持，會議指出，國安法穩健「一國兩制」，要認真學習貫徹香港國安法，全力保障法律平穩落地、實施，全力支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，全力防範、制止和懲治極少數人危害國家安全的違法犯罪行為和活動，切實保障香港居民合法權益，堅決維護國家安全和香港長治久安，確保「一國兩制」事業行穩致遠。據《人民日報》昨日（ 5 ）報導，中國國家安全部長兼黨委書記陳文清主持召開國安部黨委會議，會議指出，國家安全機關將堅決貫徹落實港區國安法，依法懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全等犯罪活動。國安部黨委會議強調，國安機關按照黨中央部署要求，根據根據職能任務，堅決配合駐港國家安全公署依法履行職權，堅決支持香港維護國家安全委員會、香港警務處、警務處維護國家安全部門的各項工作，堅決保障香港國安法有效實施。香港警務處處長鄧炳強接受《央視》訪問表示，國安法實施為警隊工作提供法律保障，警隊對維護國家安全充滿信心。過去一年香港發生的暴力事件中，部分行為涉及威脅國家安全，過去沒有法例規管這些相關行為，令警方難以將一些破壞國家安全的人拘捕。但現在《港區國安法》明確列出這些罪行，令相關的犯罪行為得到規管，有法可依，警隊全力支持有關法律在香港有效實施。