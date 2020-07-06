中國P2P大清查　杭州微貸網涉嫌吸金、遭公安立案偵查

中國杭州市公安局上城區分局官方微博昨日（ 4 ）發布警方通報表示，當地第一大 P2P 平台「微貸網」（ NYSE:WEI ）涉嫌非法吸收公眾存款，以依法立案偵查。據資料，微貸網曾經「風光無限」，上市開牌價達 10.5 美元／股，累計借貸金額近 3000 億人民幣、累計借貸 782.36 萬筆，今涉嫌違法被偵查，公司市值縮水至低於 1 億美元，6 日前收盤價為 1.33 美元／股，股加縮水約 90% 。
綜合中國媒體報導，杭州市公安局上城區分局官方微博 4 日晚間發佈消息，依法對微貸金融信息服務有限公司（微貸網）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前，案件正在依法偵辦中。《每日經濟新聞》曾引述知情人士消息指，監管部門要求杭州所有網貸平台在 6 月底前退出 P2P 業務，杭州 P2P 清理接近尾聲。
今年 2 月中國央行宣布將建立完善互聯網（網路）監管長效機制，內部開始整治網路金融，多地相繼宣布將取締網路貸款平台，截至今年 3 月 31 日，中國實際在營運的網路借貸機構共 139 家，比 2019 年下降 86% ，借貸餘額下降 75%；出借人數下降 80%；借款人數下降 62%。機構數量、借貸規模及參與人數連續 21 個月下降，累計已近 5000 家機構退出。
根據微貸網網站公布的數據顯示，截止今年 2 月份，微貸網累計借貸金額 2986 億人民幣，借貸餘額 86 億人民幣，當前出借人數量 11.5 萬人，人均累計出借金額 26.4 萬人民幣。而公司財報顯示，至 2019 年 12 月 31 日的 2019 年第四季度及 2019 年全年未經審計財報顯示，微貸網 2019 年營收 33.58 億人民幣，同比減少 14.2%；淨利潤 2.63 億人民避，同比減少56%；總貸款余額為 137 億元。
微貸網被形容「徹底涼了」，天眼查數據顯示，微貸（杭州）金融信息服務有限公司周邊風險高達 4029 條，自身風險達 497 條。自身風險中，開庭公告 149 條，案由包括金融不良債權追償糾紛、服務合同糾紛、不當得利糾紛、民間借貸糾紛等。法律訴訟中，因金融不良債權追償糾紛而起訴他人或公司的達到 202 條。