稱國安法掀起新文化大革命　羅冠聰：台灣是下一個

香港眾志前主席、前立法會議員羅冠聰， 2 日宣布已在《港區國安法》生效前離港，其餘重要成員如黃之鋒、周庭則暫時還留在香港。繼接受《路透社》專訪後，羅冠聰又投書英國《每日郵報》，表示《港區國安法》的實施猶如掀起一波新的文化大革命，呼籲全球正視中國帶來的威脅，並提到台灣會是下個目標。
羅在《每日郵報》投書的內容，表示自己從 6 歲隨父母從深圳搬到香港後，從未想過要離開這個充滿活力的繁華都市，但現在香港正面臨黑暗的時刻，北京公然撕毁 1997 年回歸時與英國達成的「一國兩制」協議，也讓香港不再對北京尊重人權的承諾抱任何幻想。
羅冠聰也以自己母親少時的經歷，形容《港區國安法》在香港掀起的風波，有如新的文化大革命，迫使他不得不離開香港，還必須隱藏自己的真實位置，以繼續國際遊說工作，堅決反對北京將其極權主義強加在數百萬香港人民身上。
對於香港特首林鄭月娥，羅冠聰則是抨擊，《港區國安法》賦與她任何決定是否有違國安法的權力，並可肆意對自己和其他人進行監控、竊聽；連簡單在論壇上談論香港困境的行為，也成為違反「共謀」法律的行為。
至於英國政府將為 300 萬香港人提供庇護的政策，羅冠聰表達了感謝之意，現在最需要的，就是所有尊重及熱愛民主社會的國家連結在一起，以有力的回應遏制中國的擴張主義，而非為了貿易利益、放棄對人權的堅持，唯有持續團結才可看見曙光，否則台灣很可能就是北京的下個目標。自己將會繼續與所有渴望民主和自由的香港人站在一起，在國際上持續發聲。