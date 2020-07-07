越南網紅遭批山寨中國網紅　引中國網友圍剿

圖為Bếp Trên Đỉnh Đồi頻道截圖。（圖／翻攝自Youtube）

圖為李子柒頻道截圖。（圖／翻攝自Youtube）

（圖／翻攝自微博）

（圖／翻攝自微博）

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來自中國四川的古風網紅李子柒，以拍攝中國風製作食物、農村生活影片而聞名，在youtuber上擁有超過1100萬粉絲，每支影片不是五百多萬、就是千萬多點閱率，十分驚人。不過近期有中國網友貼文指出越南頻道【Bếp Trên Đỉnh Đồi】抄襲李子柒的影片，引起中國網友議論。有網友製作比對圖，認為該越南網紅的衣著、人物設定和敘事畫面都類似李子柒，甚至妝髮、廚房、奶奶和狗情節都有雷同，讓中國網友直呼抄襲。「不是歧視，從樣貌氣質到手工都不是一個level」、「扭大白菜的手法都一樣，但是沒有李子柒乾脆利落」、「這個感覺像是一個不會做飯的人弄出來的視頻，就手法都很emmm一言難盡」、「完全copy李子柒」。不過，有護航李子柒的網友，也有較為理性的網友，提到「憤怒嗎？憤怒就對了，國內綜藝抄襲別人的也請憤怒」、「希望那些國內抄襲綜藝的各大導演能看到這微博下面的評論」、「體會到韓國人的感受了」李子柒以樣貌清秀的農家女，製作「前庭栽花、後院耕菜、一簞食一瓢飲」的影片，她甚至還會煮善繡、養蠶繅絲和削竹鋸木搭屋，最奇特的是受到中國官媒吹捧，中國黨報《人民日報》文章指李子柒營造出一種文靜祥和的意境，央視則稱她「沒有一個字誇中國好，但她講好了中國文化，講好了中國故事。」，李子柒即使上傳影片到youtube理應屬大陸的非法行為。目前李子柒的微博粉絲有2500萬以上，youtube頻道則有1100萬，臉書則有350萬以上的粉絲，被譽為「中國文化輸出第一網紅」。而被議論的越南網紅Bếp Trên Đỉnh Đồi則同樣以越南農村生活為主軸，雖然發影片僅有1年，但訂閱數接近20萬，同時有不少支影片觀看數達到百萬以上，受到不小的注目。或許是全球正都市化，不少粉絲都表示現代生活太匆忙，嚮往美好的簡樸年代而紛紛追蹤簡單原始生活頻道創作者，成為特別的新興趨勢。