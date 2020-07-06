中醫怎麼改名「台醫」？日韓「漢醫」自成一格的獨特藥學

▲（圖／翻攝自韓國 i-paper）

▲日本將傳統醫學稱為「東洋醫學」、「漢方醫學」。（圖／翻攝自日本網路書店）

▲（圖／翻攝自日本漢方生藥製劑協會）

▲朝鮮世宗大王。（圖／翻攝自 Daum ）

▲《東醫寶鑑》。（圖／翻攝自 Naver ）

立法院長游錫堃昨日（ 5 ）出席「第十二屆台北國際中醫藥學術論壇」大會開幕式致詞表示，中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，漢醫傳到韓國叫韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫，如果傳到台灣能改叫「台醫」、「台藥」也很不錯；如果不夠好，叫「漢醫」、「漢藥」也無所謂。中醫改名的議題引起熱烈討論，也讓人想一窺傳統醫學在東亞各地演化的歷史。擁有數千年歷史的「中醫學」因為起源於漢民族，也被稱為「漢醫學」，作為中華文化的一部分，中醫學也影響了東亞周邊地區的傳統醫學。中醫學就像是一棵大樹，隨著時間逐漸成長、分枝，最後開枝散葉。日本、朝鮮等地融合各自的風俗、傳統、用藥習慣形成和中醫學相似，但又蘊含著獨特民族色彩的「漢方醫學」、「韓醫學」、「東醫學」，受到意識形態影響，朝鮮（北韓）則有「高麗醫學」，而這些都建立於中醫學的基礎上。「東洋醫學」的出現和「西洋醫學」密不可分，約 15 世紀歐洲進入「航海時代」後，西方醫藥理論和亞洲傳統醫學相遇，「東洋醫學」涵蓋的包括：中國（中醫）、日本漢方醫學、朝鮮韓醫學、印度阿育吠、西亞尤那尼醫學等。根據日本漢方生藥製劑協會的解說，日本自奈良時代以來，醫學受到中國傳統醫學影響。當時，日本有許多遣唐使透過文化交流將醫學引入日本，至室町時代，透過考究中國各個時期的醫藥典籍，並考量日本氣候、人體質以及生活型態，經過本土化後從中醫學分支，發展出「漢方醫學」。進入江戶時代以後，西方醫學透過與荷蘭貿易傳入日本，為作區別，便用「蘭方」稱呼西醫學，「漢方」稱呼經過日本化的中醫學。明治年間，受到當時民族主義、天皇權力提升的影響，「漢方醫學」的名稱包括「皇方」、「皇漢方」、「和漢方」、「東洋醫學」等，至昭和年間改稱「東洋醫學」，但民間仍多稱為「漢方醫學」。日本漢方生藥製劑協會指出，「漢方醫學」為日本傳統醫學，雖然受到中華影響，但不完全等於「中醫」兩者最大的不同在於：理論基礎、使用藥材。「中醫」理論歷史悠長，直到近代才系統化；「漢方醫學」則是基於《傷寒論》、《金匱要略》兩部經典的思想。「中醫」使用的藥物稱為「中藥」，是從古至今的藥帖累積，據病人的情況對症下藥；「漢方醫學」使用的藥物稱為「漢方藥」，是日本根據古代至清朝期間的處方，再創造、轉化。「漢方醫學」常見的漢方藥包括：十味敗毒湯、黃連解毒湯、薏苡仁湯等。《傷寒論》、《金匱要略》這兩本書皆為東漢張仲景所著《傷寒雜病論》的內容，在四庫全書中為子部醫家類。《傷寒雜病論》是中國第一部理法方藥皆備、理論聯繫實際的中醫臨床著作，被認為是漢醫學之內科學經典，奠定了中醫學基礎。韓國在 1986 年政府修改《國民醫療法》，規定將「東醫」、「漢醫」統稱為「韓醫」，引起一陣熱議，甚至一度變成「文化小偷」。但朝鮮「韓醫」和日本「漢方醫學」兩者在發展卻有相似之處：皆是基於中醫學，融合當地風俗發展而來。雖然法律改稱，但韓國民間有些人仍習慣稱呼「漢醫」、「漢醫師」。據韓國考古，朝鮮半島很早就開始使用砭石治療，至三國時代（西元 427 年至 660 年）中國儒家、道教以及佛教傳入朝鮮。在當時的中醫學上，建立了醫學的基礎，被稱為「鄉藥」、「國藥」。三國時期的醫學除了借鑒中醫「五臟六腑」的系統，也融合了印度阿育吠醫學，以地、水、火、風四方面解釋人體生理和病理。統一新羅時期（西元 668 年至 935 年），中國唐朝醫學理論傳入新羅藥殿，阿拉伯、東羅馬帝國等地的藥材也透過貿易傳入朝鮮，同時，朝鮮發展出的藥方也回傳中國，並發展出《濟眾立效方》、《新羅法士方》等醫學書籍。至高麗時期（西元 918 至 1392 年），受到中國宋代醫學的影響，吸收了「陰陽五行」的理論，至高麗中後期，「在本國的疾病應該用本國藥材治療」的理論讓醫學傾向使用「鄉藥」，此時中國的藥材被稱為「唐藥」，並且重視脈診醫術。朝鮮王朝時期，世宗重視「鄉藥」治療朝鮮人民的疾病，命人收集藥方書，借鑑中國醫學、融合朝鮮醫學，撰寫《鄉藥集成方》、《醫方類聚》等著作，為朝鮮自主醫學奠定發展基礎。朝鮮鄉藥醫學一度衰微，但 1592 年至 1598 年發生「萬曆朝鮮之役」（朝鮮又稱「壬辰倭亂」），日本豐臣秀吉政權軍隊入侵朝鮮，曾宗主國明朝也派兵支援，期間朝鮮百姓對醫療的需求大增，但中國多個朝代的醫學和鄉藥同時並行，形成混亂局面，於是 1610 年名醫許浚在宣祖的命令下，以《黃帝內經》為基礎，花費 14 年撰寫《東醫寶鑑》。《東醫寶鑑》約三分之二的內容源自中國古醫學典籍，「東醫學」一詞成為韓國傳統醫學的特定名稱。至 1901 年，韓國醫生李濟馬建立「四象醫學理論」，在中醫學的基礎上、延續「東醫」代表朝鮮醫學的概念，編撰《東醫壽世保元》，將人體體質分成太陽、太陰、少陽、少陰，並用四象分類用藥，取代源自中國的「五行陰陽」成為醫藥顯學。1910 年日本併吞朝鮮，傳統醫學的稱呼也改成「漢方醫學」、「東洋醫學」。至現代，韓國（南韓）政府在社會部保健局設立了漢方科，並在 1951 年首次頒佈《國民醫藥法》規定東醫和西醫平等的地位，並在 1986年修改《國民醫療法》，將「東醫」、「漢醫」統一改稱為「韓醫」。朝鮮（北韓）方面則是大力宣傳「高麗醫學」，基本上和韓醫學相同，只是因為兩韓意識形態的不同，以及受北韓政權民族主義影響，而有不同名稱。根據平壤高麗醫學研究院的介紹，理論內容包括「高麗藥」（鄉藥）、針灸、拔罐、推拿等。