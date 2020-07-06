台日真的友好！安倍「50字推文」暖回蔡英文：患難見真情

近來日本受鋒面滯留造成連日豪雨，數十年來未見的豪雨災情影響遍及九州，熊本縣、鹿兒島縣、宮崎縣皆受災情慘重影響，光是熊本縣目前已知就有 44 人死亡，而我國總統蔡英文就在推特上致意。對此，日本首相安倍晉三則特別以繁體中文發文回應「患難見真情」，並表達對台灣的感激之情。

總統蔡英文昨（ 5 ）日在推特提到亞洲地區因氣候帶來災情，並向日本九州地區致意「極端氣候對生命造成的傷害不分地區」，並表示「我們希望天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼希望受損的家園能早日重建，傷者盡速復原」，此外，蔡英文也以日文表示「真心希望受災地區能夠盡早恢復」，透露其關懷之情。

▲日本首相安倍晉三回應蔡英文推特。（圖／翻攝自安倍晉三推特）

而對此，日本首相安倍晉三則於今日在推特上以繁體中文回應，他轉貼了總統蔡英文的文章並寫下「致台灣的朋友們：俗話說『患難見真情』。在九州地區發生豪雨災害之際收到溫馨的慰問，本人心中充滿了感激之情。謝謝各位。」

自蔡英文發出雙語的慰問文後，該篇文章立刻吸引超過十萬人按讚轉貼，也瞬間登上 NHK 熱門第一，不少日本網友就在該篇文章底下留言回應「謝謝台灣總統」、「台日真的友好」、「感念您對日本的致意」、「期待蔡總統能以國賓身分拜訪日本」、「今年口罩就受您照顧，謝謝蔡英文總統」、「多謝台灣！」。（編輯：楊智傑）