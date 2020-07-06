美國疫情穩定了？川普再嗆中國「世界禍源」：都是你害的

周六（ 4 日）為美國國慶日，美國總統川普在國慶賀辭中就提到，美國新冠疫情確診病例數遠超過世界各國原因在於，國內篩檢人數眾多。今（ 6 ）日也針對美國國內新冠疫情表示「已逐漸穩定」，同時再將矛頭指向新冠肺炎發源地中國，稱中國是「世界的禍源」，短短 1 小時內就累積 11 萬人按讚，吸引眾人討論。

先前川普在國慶賀詞上就批評新冠肺炎是「中國來的可怕瘟疫」，也重申美國確診案例中有 99 % 是完全無害的，而今天他又再度針對新冠肺炎帶來的衝擊表示「這是中國帶給全美、甚至全世界龐大的損害」，也重申在自己的領導下，美國將會戰勝疫情取得勝利，而且將會變得更加偉大。

▲川普再向中國開槍，超過 10 萬人按讚。（圖／翻攝自川普推特）

對此就有不少專家認為這是在為 11 月的總統大選鋪路，而 CNN 更是指出，川普所謂「完全無害」的說法和相關數字毫無根據。川普這般為追求連任而把「中國威脅」作為競選議題的做法，也引來不少爭議，不少網友就在該篇推文底下批評「但是在你任內的每個危機都對美國造成嚴重損害」、「你才是禍害」、「你對疫情才沒幫助」。

事實上，民主或共和兩黨目前都因「美國人對中國好感度史上最低」的民調結果，打著「對中強硬」的一手好牌，川普不只將矛頭轉到習近平抗疫不力，導致「功夫病毒」擴散，更抗議北京政府通過港區國安法剝奪香港人自由，威脅要切斷與中國一切關係，並打算制裁這些與國安法相關的金融機構與單位。（編輯：楊智傑）