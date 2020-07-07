東奧明年還是辦不成？日人「真實心聲」一面倒：沒辦法啊

隨著新冠疫情在全球延燒，日本 3 月就率先宣布，原訂在今（ 2020 ）年 7 至 8 月舉行的東京奧運，將順延一年至 2021 年再行舉辦。不過 2021 年日本東京奧運是否能順利進行，不少專家仍不抱期待。而根據日媒民調統計，就有超過 7 成的日本民眾認為明年的東京奧運其實根本「無法舉行」。
日本政府及國際奧林匹克委員會（ International Olympic Committee, IOC ） 3 月決定將東京奧運延至 2021 年，而根據日本新聞網（Japanese News Network）民調顯示， 77 % 的受訪者認為東京奧運在 2021 年「無法舉辦」，不少網友對此則回應「日本真的沒辦法」、「目前疫情不可能」、「奧運可以等，疫情無法」，另外僅有 17 % 的受訪者認為東京奧運明年能辦得成。
此外，在 2020 東京奧運確定延期後，東京奧運委員會副秘書長野村幸彥就表示，在大方向不變的情況下，將「簡化」明年的賽會，也會調整全國各地慶祝抵達的儀式的路線，用以將低成本和染疫風險；但曾登上鑽石公主號親眼見證防疫狀況的日本傳染醫學專家岩田健太郎則表示對明年東奧的舉辦並不樂觀。
岩田健太郎就強調，要舉辦奧運有兩個關鍵要素，其一為日本疫情控制良好，第二則是全世界的疫情也必須在掌握之中，否則日本屆時湧入的各國運動員、觀眾也將成為一大危機。另外，他也建議東京奧運可以改變以往的措施，例如改為採行無觀眾比賽或率先進行大規模人流管制。（編輯：楊智傑）
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