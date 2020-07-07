英牛津教授：新冠病毒或非源於中國　而是早已潛藏在各地

新冠肺炎疫情全球大爆發，雖然外界所知的最初爆發地為中國河北省武漢市，時間約在去年年底，但確切的起源時間、地點等，各方依然爭論不休。英國牛津大學有流行病學專家近期發表文章，聲稱新冠病毒很可能在各界知道前就已存在世界多地，只是因某些環境條件成熟才會一口氣引爆出來。
英國《每日電訊報》本月 5 日引用牛津大學循證醫學中心（ Centre for Evidence--based Medicine ）高級研究員、紐卡素大學客座教授傑佛遜（ Tom Jefferson ）醫生的研究指出，目前有越來越多證據指出病毒在去年年底爆發前，已在其他地方發現，只不過之前都處於休眠狀態。
傑佛遜並舉例稱，上週西班牙巴塞羅那大學（University of Barcelona）的研究發現，當地於去年 3 月便已在污水樣本中發現新冠病毒蹤跡；而義大利衛生研究院（ NIH ）在收集全國排污系統樣本後，也於去年 12 月中，在從米蘭及都寧的污水系統發現病毒；巴西也有類似的情況，這些現象也許都說明，病毒存在於各地的時間，可能比外界所知的都還要早。
傑佛遜還舉出 1918 年西班牙大流感的事例，光在西薩摩亞（現名薩摩亞）就造成 30% 的人因此死亡，但當時該地幾乎是與世隔絕、未與外界有什麼接觸，認為「這些病毒不是源自或者去到什麼地方，而是早已存在，因為一些因素，如人口密度、環境因素等觸動它們爆發，這需要我們好好研究。」
而且傑佛遜也聲稱，有越來越多證據顯示，各地汙水中都含有大量的新冠病毒，糞便傳播的情況也越多，應該深入研究病毒如何潛伏、又如何被激發；就像 1854 年發現倫敦霍亂爆發源頭其實是井水一樣，科學家及政府應做深入調查。
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