北韓：無意與美國協商 請南韓停止管閒事

（中央社首爾7日綜合外電報導）在美國特使為了重啟與北韓的核子談判，將訪問南韓首爾之際，北韓外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong Gun）今天表示，北韓無意與美國坐下協商，呼籲南韓「停止插手」。權正根指控南韓曲解北韓外務省第一副相（北韓副外長）崔善熙稍早的聲明，聲明說北韓領導人金正恩和美國總統川普可能再開峰會的謠言不合時宜。崔善熙4日表示，北韓認為沒有召開新峰會的必要。數天前南韓總統文在寅才說，美國和北韓領導人應該在11月美國大選前再度會面。文在寅試圖充當川普和金正恩之間的調解人。權正根在北韓中央通信社（KCNA）發表聲明表示：「現在正是停止插手管其他人閒事的時候，但似乎沒有治這個壞習慣的處方或解藥。」「在此要再清楚說一次，我們無意與美國坐下來面對面協商。」川普和金正恩2018年在新加坡首度會面，為雙方透過談判終止平壤當局的核計畫帶來希望，但去年在越南舉行的川金二會與之後的工作層級談判都陸續破局。美國副國務卿兼國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）預定今天稍晚抵達首爾，與南韓官員商討如何重啟北韓核談判。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1090707