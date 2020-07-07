重慶大橋「一剝就碎」網瘋傳　當局坦承：完工但還沒驗收

中國大陸多省 6 月以來暴雨不斷，釀成嚴重的經濟和財產損失，也意外帶出一些工程安全的問題。近日一段重慶民眾徒手將剛完工的橋樑捏散、剝碎的短片在網上瘋傳，而負責的官方單位也坦承影片的真實性，聲稱將落實橋樑安全性的檢驗。
綜合陸媒報導， 7 月初中國大陸網絡上出現 1 段影片，位於重慶石柱縣中益鄉的民眾在大雨過後，意外發現當地 1 座新建好的大橋，本該是堅固水泥的地方，竟呈現用手一抓，就嚴重剝落的狀態，讓該名民眾也相當傻眼，拍錄影邊直嚷著：「這種質量，我都懷疑這座大橋偷工減料了。」
陸媒《每日經濟新聞》指出，石柱縣交通局則證實影片內容屬實，指該座橋梁為涼水井大橋，於 2017 年 12 月開工建設， 2019 年 8 月完工，並稱該座大橋尚未驗收交工屬在建工程，目前已成立調查組核查，並委託專業的機構進行檢測。
報導也指出，該座橋樑的施工單位為湖南對外建設集團有限公司，業主單位為該縣的交輝公司，設計單位為重慶路達工程勘察設計咨詢有限公司，監理單位為重慶育才工程建設監理有限公司。其中施工單位的湖南對外建設公司成立於 1992 年，曾因施工偷工減料、未按規定報送納稅資料等原因，被行政處罰過 3 次，自身風險高達 264 條信息。