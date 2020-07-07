港區國安法遭批違反程序　林鄭月娥：癡人說夢

（中央社台北5日電）香港特首林鄭月娥昨天表示，在當前香港政治現實下，難以寄望特區的行政及立法機關可以完成本地立法，維護國家安全。外界批評「港區國安法」立法未經香港立法會，「是有點癡人說夢話」。她還說，中共中央在這次港區國安法中，「把維護國家安全的主要責任交給特區，是對『一國兩制』的堅持和對特區的高度信任。」林鄭月娥昨天晚間在其臉書發文，就學校教科書和教材一事，批評非建制派立法會議員「搗亂」，她說，「議會想正常討論也命途多舛，就足見立法會理性討論施政的空間已愈來愈少。」隨後林鄭月娥話鋒一轉，提及近日由中共中央強行立法、引起國際間爭議的港區國安法。她說：「在這政治現實下，我們能寄望特區的行政及立法機關可以完成本地立法，維護國家安全嗎？」她表示，那些批評從國家層面為國安立法的外國官員和議員，「說什麼要經過香港立法會的程序，是有點痴人說夢話」。並稱在批評者的國家，無論是單一制或聯邦制，有關如制止分裂國家或顛覆國家政權等國家安全罪行的立法，都是由中央或聯邦政府直接負責，不會假手於地方政府。林鄭月娥強調，中共中央在這次港區國安法中，把維護國家安全的主要責任交給特區，是對「一國兩制」的堅持和對特區的高度信任。據港區國安法，香港將配合建立「維護國家安全委員會」，接受北京中央監督和課責，此外，委員會設有由北京中央指派的國安事務顧問，可列席會議，提供意見，泛民派曾質疑顧問將成為「太上皇」。林鄭月娥最後說，「香港近年被這些恐嚇欺騙、假仁假義的口號和文宣已經害得慘了」，並說，是時候向「一國兩制已死」等謊言大聲說「不」。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1090705