13歲因骨癌截肢　馬國單腳美女成泳將

▲來自馬來西亞的楊意琳小時候因骨癌截肢，不過她並沒有因此頹廢喪志，反而力爭上游、充實的度過每一天。（圖／翻攝自臉書）

▲現在已25歲的意琳，不僅加入馬來西亞國家殘疾游泳隊，更發現自己對古典樂的熱愛，積極學習各種樂器。（圖／翻攝自臉書）

現在已25歲的意琳，不僅加入馬來西亞國家殘疾游泳隊，更發現自己對古典樂的熱愛，積極學習各種樂器，學過鋼琴、小提琴、琵琶、大提琴及古箏，相當爭氣。憑著不懈的努力，她獲得大學的獎學金，現正就讀古典音樂系。她用毅力將不可能化為可能，展現生命的美麗與韌性，她的故事啟發許多人，在馬來西亞有「單腳美女」的封號。

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來自馬來西亞的楊意琳小時候因骨癌截肢，不過她並沒有因此頹廢喪志，反而力爭上游、充實的度過每一天。除了成為國家殘障游泳隊的成員之一，更積極練習古典樂，擅長多種樂器，未來也盼出國深造，繼續在古典樂之路上前行。楊意琳10歲時就被診斷出罹患骨癌，當同齡孩童們在開心玩耍時，她卻在手術房裡進行手術，勉強撐到13歲，後來由於安裝在大腿內的鐵片意外斷裂，為防止細菌感染，最終還是只能截去左腿。意外的是，意琳在截肢後反而有重獲新生的感覺。過去礙於病痛在身，她經常要長時間留院，裝上義肢後反而給她更多機會外出，讓她能經常到外面走跳，所以她並未因失去左腿而傷心。當他人對意琳投以同情的目光時，她也沒有因此自憐自艾，反而正向的肯定自己擁有自理能力、可以獨立生活，與常人無異。她甚至會穿上短裙及短褲，自信地展現自己的新模樣，完全不介意別人的目光。