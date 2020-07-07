美國人妻泡茶釀禍！英國「陸海空三軍」全氣歪：不懂裝懂

英國人到底有多愛喝茶？不論泡茶、喝茶、倒茶，只要有一步差錯，英國人可不會簡單放過你！在英國就有位來自美國的地方人妻米雪兒（Michelle），拍攝了一支 TikTok 影片向網友們示範「如何沖泡英式奶茶」，沒想到她的步驟可是大錯特錯，讓眾多英國網友氣炸，甚至延燒成為英美兩國的外交事件，讓英國駐美大使出面請來了英國陸、海、空三軍親自教學「如何正確泡茶」，引來眾人討論。

綜合英媒《獨立報》（Independent）報導，這位美國媽媽米雪兒在她的英式奶茶教學中，教導要在杯子裝水並放進微波爐加熱，之後再加入牛奶、茶包，最後倒入適量的糖，錯誤的步驟引發了眾怒，最後英國駐美大使皮爾斯夫人（Karen Pierce）還回應「英美兩國的關係正是由茶來定義的」，甚至請來陸海空三軍顧問來示範如何沖泡一杯正統的英式奶茶。

▲英國陸軍示範如何野外泡茶。（圖／翻攝自推特 @KarenPierceUK ）

英國駐美大使皮爾斯夫人就在推特上傳了三軍顧問教學的影片，陸軍顧問發揮野外求生專長，在林間示範生火煮茶；海軍則在航艦內的廚房區內用水壺煮好熱水，加入茶包，最後才泡入牛奶；空軍顧問更是直接在飛機示範，還特別強調高空的沸點和平地不同，讓不少網友回應這不愧是「英國國力的展現」。

▲英國海軍示範如何泡茶。（圖／翻攝自推特 @KarenPierceUK ）

▲英國空軍甚至在空中示範如何泡茶。（圖／翻攝自推特 @KarenPierceUK ）

而該名用微波加熱水還搞錯泡茶步驟的美國媽媽的貼文底下，也湧入了大量英國網友回應表示「用微波爐加熱水不但有爆炸危險，更有非常大的錯誤認知」、「這在英國，可是會被列為恐怖行為的」、「我們絕對不用微波爐泡茶！即使在蘇格蘭也是！」、「就連我這個美國人都看的出來，這不是正確的英式奶茶沖泡步驟」。（編輯：楊智傑）