美下令離境純線上課留學生離境　台在美留學生排全球第七

由於美國境內新型冠狀病毒新增病例快速增加，各大學開始改以線上授課，當地時間週一（ 6 ），美國移民暨海關執法局（ ICE ）宣布，如就學的學校取消實體課，持 F-1 非移民學術課程學生簽證，以及 M-1 非學術性或職業性課程學生簽證的外籍留學生必須離開美國，否則將被遣返。
美國 ICE 統計，國務院 2019 財政年度共發了超過 38 萬張 F 簽證、9500 多張 M 簽證。就讀實體、線上課程並行的大學外籍生如有選修實體課，將不受新政策影響，但校方必須證明該學生有選修實體課。
據《 CNN 》 報導，美國境內有超過 100 萬名留學生，國際教育協會與美國務院教育文化事務局（IIE）數據顯示，2018 至 2019 年全球在美留學生逾 100 萬人，最多為中國（ 37 萬人），第 2 為印度（ 20.2 萬人）接著是韓國（ 5.2 萬人）、沙烏地阿拉伯（ 3.7 萬人）、加拿大（ 2.6 萬人）、越南（ 2.4 萬人），台灣則排第7（ 2.3 萬人），接著是日本（ 1.8 萬人）、巴西（ 1.6 萬人）、墨西哥（ 1.5 萬人）。
據IIE的統計，大部分的留學生都受到海外資助，代表對美國大學來說，而不是由校方提供，也就是說對美國大學來說，外籍學生不只是吸引各國菁英學生，財政上也有所受益。這項新政策可能會影響到一些想前往美國求學的外籍人士。