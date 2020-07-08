華航空巴系統失靈險釀意外　專家曝恐全面禁飛

The China Post報導，6月14日，載有80名乘客的空中巴士A330-300發生一起嚴重故障事故，三台飛控主電腦、發動機反推力系統、自動煞車系統及減速板均失效，導致在台北松山機場降落失敗。
這架從中國上海浦東機場飛往台灣的華航C1202，飛機註冊編號是B-18302。
根據《航空先驅報》報導，飛行員發現飛行異常後，即從自動駕駛模式轉為手動駕駛模式，最後在2,600公尺長的跑道末端不到10公尺處煞住飛機。
因松山機場位在台北市住宅集中區，若發生意外可能釀成重大傷亡。
近日這條消息曝光後，媒體和其他航空業同仁對此表示關注，據報導，上個月的意外為空巴A330全球首例故障事故。
星宇航空的創辦人兼董事長張國煒在評論中提到，從受訓練的駕駛員觀點來看，若飛機當時載有數百名乘客且接近滿載，這個故障事件可能導致的結果不堪設想。
張董事長長期關注台灣航空安全，考量到松山機場跑道太短，且沒有其餘跑道可以因應，因此敦促民航總局（CAA）應先下令禁止空巴A330於松山機場起降，直到調查人員釐清這起事故主因。
民航總局表示此故障事故為單一人為疏失事件，松山機場的跑道在空巴A330運作良好的情況下仍可正常起降，因此回絕張主席先停飛再調查的呼籲。
但民航總局仍提醒其他航空同業注意空巴A330是否出現類似故障，尤其在雨天跑道溼滑時，若有故障恐影響煞車系統，甚至導致跑道偏移。
據報導，中華航空目前營運23架A330-300，而其競爭對手長榮航空運營9架相同型號的飛機。中華航空的聲明表示，目前正在與空巴合作調查這起事故，並在維修飛機時遵守空巴公司的維修標準。
另一方面，長榮航空表示其飛機並沒有遇到類似情況，但已與空巴空司聯繫，詢問事故細節以及航空公司如何透過培訓採取預防措施。由於當時機上飛機的乘客較少，A330才能夠在跑道溼滑的情況下煞住飛機，所幸未造成傷亡。
如果當時機上有更多乘客，或是中華航空的駕駛員未即時應變，這次飛行結果可能造成重大傷亡。為了防止未來類似事故可能導致的災難性後果，禁止該機型於較短的跑道上起降是最明智的做法。
另一方面，許多人認為，空巴A330-300是一款飛行資歷數十年，曾於台北松山機場服役數年，品質應該有所保證。
另外，這次事件與波音737MAX飛機設計不佳所引起的事故原因不同，此意外應是人為疏失或維護不當所釀成。
在未來，除非發現A330-300機型的設計缺陷，否則航空公司不太可能將其停飛。無論如何，必須耐心等待調查人員釐清事件，才能得出更多結論。請密切關注《英文中國郵報》，我們將盡快報導有關此事件的進展。
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