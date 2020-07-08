FBI揭習「獵狐計畫」　海外中國人「回國或自殺」二擇一

美國聯邦調查局（ FBI ）局長瑞伊（ Christopher Wray ）7 日於華盛頓哈德遜研究所（ Hudson Institute ）發表演說，指中國的間諜行動對美國未來構成了「巨大的長期威脅」，而國家主席習近平主導的「獵狐計畫」更瞄準海外中國公民，要求他們回國，協助政府對抗美國。
FBI 局長瑞伊近 2 個小時的演講，揭露中國如何在美國安插經濟間諜、進行非法政治活動、竊取美國人的個資、以黑函或行賄介入政策。國家主席習近平主導的「獵狐計畫」將海外中國人視作政府的威脅，從 2014 年開始以反貪腐的名義，侵害人權、抓捕海外公民。
瑞伊表示，中國政府會派出一位「間諜」（ emissary ）前往美國拜訪「獵狐計畫」目標的家庭，並威脅這些中國人有兩個選項：回到中國，或自殺。
瑞伊稱，來到美國的中國人並不是威脅，真正的威脅是中國政府。 2017 年中國解放軍謀策駭入美國信貸機構 Equifax ，竊取 1.5 億美國人的敏感個資，幾乎是一半的美國人口，其中大部分都是成年人。現在 FBI 幾乎每 10 個小時就要審理一起與中國相關的反情報案件，全美國約有 5000 千由 FBI 處理間諜案件和中國有關。
從 COVID-19 疫情在美國爆發，中美貿易戰、抵制華為，至最近美方制裁北京推動《港版國安法》，《 BBC 》指出，這並非美國官方公開將中國視為在智慧財產上的首要敵人，瑞伊局長的演講清楚的表明，華盛頓現在不僅將北京視為激進的對手，更確定它野心勃勃的劍指世界領導者的地位。
《 BBC 》分析，川普政府稱現在是從過去 40 年對中國的錯誤中覺醒的時刻，然而內部批評則認為川普是為了轉移自身職責的疏失，以爭取在今年 11 月的大選連任。川普斥責中國的意圖未可知，但可以肯定的是，無論誰成為下一任美國總統，美中之間的緊張關係不可避免。