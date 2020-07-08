炫富男開豪車吸250萬粉絲！FBI揪出「把柄」：下場超悽慘

▲（圖／翻攝IG）

許多人生活已經離不開社群軟體，時常把生活遭遇全都放上網分享。國外就有一位高調的炫富男，時常在IG上曬出價值數千萬的名車、名表，累計了250萬粉絲，但最終被FBI揪出檯面下的詐騙行為，慘遭逮捕。綜合外媒報導，奈及利亞一位百萬網紅 Hushpuppi ，平時自稱房地產開發商，也時常在IG上放出豪車與極樂生活，還時常與另一位朋友龐勒（Olalekan Jacob Ponle）高調炫富，吸引不少死忠粉絲，更獲得IG官方的「藍勾勾」認證。不過美國聯邦調查局（FBI）調查後發現， Hushpuppi 的驚人資產並非從「正途」賺取，而是透過入侵「商務電子郵件」的方式，駭入公開的企業電子帳戶後，假冒企業向客戶提供「新銀行帳戶」(他所持有的人頭帳戶)，透過這樣的方式讓企業的大筆貨款進到自己的口袋。更諷刺的是， Hushpuppi 的IG時常發「勵志文」，在他被逮前的最後一篇發文內容也寫著，「謝謝上帝賜予我生命中的許多祝福，繼續羞辱那些等待我被羞辱的人」，圖片則是一輛高級的白色勞斯萊斯豪車，對比他的犯罪行為，實在相當可惡。FBI也在調查報告內指出，Hushpuppi 所屬的詐騙集團目標遍及全球，受害企業眾多，但也因為他常在IG上高調炫富，讓FBI得以用貼文追蹤其動向，最終在今年4月時他抵達杜拜，不慎用自己的真名，在當地租房並續租手機號碼，追蹤他許久的FBI或的情資，立刻出發逮人，成功破獲該詐騙集團。（編輯：潘毅）